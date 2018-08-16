Били, різали і спалили живцем: волинський суд виніс вирок рівнянці, яка замовила вбивство батька

Волинський обласний апеляційний суд поставив крапку у справі про вбивство 50-річного жителя Рівненщини, яке замовила його рідна донька. Судова тяганина по цій справі тривала більше 6 років.Про це стало відомо з вироку Волинського обласного апеляційного суду.У суді доведено, що жителька м. Вараш, Рівненської області у 2012 році організувала та брала участь у вбивстві рідного батька, мовляв, хотіла успадкувати його двокімнатну квартиру.До вчинення злочину вона залучила ще 4 жителів області, пообіцявши їм грошову винагороду від 1 тисяч гривень до 4 тисяч доларів.Зокрема, у вироку йдеться про те, що 23 вересня 2012 року чоловіка, який святкував день свого 50-річчя сильно побили у його ж квартирі.Потім напівпритомного його поклали в багажник автомобіля та вивезли до лісу, де продовжили знущання. Там його били дерев’яною палицею, а обвинувачена взяла канцелярський ніж та била батька в голову, шию та груди до тих пір, поки ніж не зламався.Та навіть попри такі знущання чоловік залишався живим. Тоді зловмисники облили його бензином та підпалили.У травні 2014 року суд І інстанції призначив усім співучасникам злочину від 10 до 13 років позбавлення волі.Однак і обвинувачені, і прокуратура оскаржили вирок в апеляційному порядку. Перші просили призначити їм менший термін, а прокуратура навпаки вимагала жорсткішого покарання. Після цього справа дійшла до касаційної інстанції, звідки її скерували на повторний розгляд до апеляційного суду.Відтак, 13 лютого 2019 року Волинський обласний апеляційний суд виніс вирок, яким засудив доньку вбитого до 15 років тюрми, а її трьох спільників – до 14 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їм майна.П’ятий фігурант цієї справи подав клопотання про зарахування йому терміну, який він провів під вартою у строк відбування покарання за “законом Савченко” - один день в СІЗО прирівнюється до двох днів за ґратами.Оскільки злочинець під вартою перебував більше 6,5 років, суд задовольнив його клопотання та звільнив просто в залі суду.