Чарівний копняк: Покровський змусив владу воювати з гральним бізнесом у Луцьку

Андрія Покровського щодо боротьби з незаконним гральним бізнесом у Луцьку.



Це сталося у середу, 27 лютого, під час засідання чергової сесії Луцькради, - пише



Відповідно до проекту рішення, який підготував Андрій Покровський, влада звернеться до Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області та Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області щодо здійснення перевірки наявних об’єктів грального бізнесу.



Окрім цього, таку ж перевірку проводитимуть працівники департаменту муніципальної варти та управління розвитку підприємства і реклами. Вони повинні виявляти порушників та інформувати про їхню діяльність відповідним органам. Разом із цим у засобах масової інформації будуть оприлюднювати перелік власників та адрес нежитлових приміщень і споруд, які використовуються як об’єкти грального бізнесу.







"Цим проектом рішення я розв'язую владі руки, йдіть та боріться з гральними закладами, закривайте їх. Міська рада несе відповідальність за реалізацію цього проекту і ми побачимо чи дійсно вона зацікавлена у тому, щоб боротися з цим явищем", - зазначив Покровький.



Нагадаємо, що







Згодом журналістка "Аверсу" Наталка Поліщук визнала, що Покровський і справді не займається гральним бізнесом. Вона брала в нього коментарі з цього приводу, але сама заплуталася в аргуметах і погодилася, що Андрій Покровський не має стосунку до казино.







У тому, що Андрія Покровського свідомо поливають брудом переконана лідерка місцевої "Самопомочі" Юлія Вусенко, яка під час сесійного засідання зазначила, що інформаційна атака на депутата відбувається через його позицію. Вона вважає сюжети "Аверсу" політичним тиском на Покровського зі сторони представників "УКРОПу".







Цікаво, що підтримав Андрія Покровського один із лідерів провладної більшості Луцької міської ради, "укропівець" Борис Смаль. Він зазначив, що проект рішення, який запропонував його колега потрібен, особливо, якщо дозволить врятувати хоча б одного ігромана.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради підтримали ініціативущодо боротьби з незаконним гральним бізнесом у Луцьку.Це сталося у середу, 27 лютого, під час засідання чергової сесії Луцькради, - пише Конкурент Відповідно до проекту рішення, який підготував Андрій Покровський, влада звернеться до Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області та Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області щодо здійснення перевірки наявних об’єктів грального бізнесу.Окрім цього, таку ж перевірку проводитимуть працівники департаменту муніципальної варти та управління розвитку підприємства і реклами. Вони повинні виявляти порушників та інформувати про їхню діяльність відповідним органам. Разом із цим у засобах масової інформації будуть оприлюднювати перелік власників та адрес нежитлових приміщень і споруд, які використовуються як об’єкти грального бізнесу."Цим проектом рішення я розв'язую владі руки, йдіть та боріться з гральними закладами, закривайте їх. Міська рада несе відповідальність за реалізацію цього проекту і ми побачимо чи дійсно вона зацікавлена у тому, щоб боротися з цим явищем", - зазначив Покровький.Нагадаємо, що телеканал "Аверс" оббрехав Андрія Покровського, заявивши, що він нібито причетний до грального бізнесу у Луцьку . Своєю чергою депутат сказав, що "укропівський" телеканал виливає на нього тонни бруду, оскільки він не прогинається під владу.Згодом журналістка "Аверсу"визнала, що Покровський і справді не займається гральним бізнесом. Вона брала в нього коментарі з цього приводу, але сама заплуталася в аргуметах і погодилася, що Андрій Покровський не має стосунку до казино.У тому, що Андрія Покровського свідомо поливають брудом переконана лідерка місцевої "Самопомочі", яка під час сесійного засідання зазначила, що інформаційна атака на депутата відбувається через його позицію. Вона вважає сюжети "Аверсу" політичним тиском на Покровського зі сторони представників "УКРОПу".Цікаво, що підтримав Андрія Покровського один із лідерів провладної більшості Луцької міської ради, "укропівець" Борис Смаль. Він зазначив, що проект рішення, який запропонував його колега потрібен, особливо, якщо дозволить врятувати хоча б одного ігромана.

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