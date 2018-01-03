Показали, як відремонтували луцьку поліклініку №3. ВІДЕО





Цього року заплановано виконати капітальний ремонт вентиляції закладу та ремонт у фізіотерапевтичному відділенні, – йдеться у сюжеті



Вперше за багато років Луцька поліклініка №3 отримала належну увагу від міської влади, адже починаючи з 2017 року тут відбуваються ремонтні роботи для покращення умов пацієнтів й працівників закладу.



Комунальний заклад «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» розташований у віддаленому мікрорайоні міста. Щодня його відвідують близько 300 мешканців обласного центру. А всього пацієнтів на обліку цього медичного закладу знаходиться більше 26 тисяч.



«Я дуже задоволена. На даний час все дуже гарно. Я не була близько 3 місяців, і дуже задоволена, що так багато всього змінилося. Дуже гарно», – каже пацієнтка Олена Колобова.



Приміщення установи 80-х років уже давно потребувало ремонту. Але тільки 2017 у центрі розпочалася повна реконструкція. Спочатку оновили коридор другого поверху, а минулого року за короткий термін спеціалісти товариства «Волинькомпакт» відремонтували коридори першого та третього поверхів, на що з міського бюджету виділили майже 900 тисяч гривень.



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