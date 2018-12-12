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Українці з 1 березня можуть їздити до Грузії за ID-картками

Українці з 1 березня можуть їздити до Грузії за ID-картками
Громадяни України та Грузії з 1 березня можуть відвідувати обидві країни за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

Сьогодні набула чинності відповідна угода між двома країнами, - пише Європейська правда.

"1 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між урядами України та Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян двох країн на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій", - пояснювали раніше в МЗС.

Відповідно до угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів щороку на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.

Україна та Грузія підписали угоду, яка дозволяє громадянам обох країн подорожувати без віз і за ID-паспортами, в жовтні минулого року.

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Теги: Грузія, ID-картка
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