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Покарали продавчиню, яка у День закоханих продала наливку неповнолітній волинянці

Покарали продавчиню, яка у День закоханих продала наливку неповнолітній волинянці
У Рожищенській міській раді відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті, яке провів заступник міського голови, голова комісії Сергій Лясковський.

Про це повідомили на сайті рожищенської мерії.

Так, члени адміністративної комісії розглянули протокол складений на продавчиню одного з рожищенських магазинів.

Згідно з протоколом, 55-річна продавчиня 14 лютого, о 18:55 год, реалізувала неповнолітній рожищанці пляшку алкогольної наливки.

На підставі викладеного та керуючись ч. 2 ст. 156 КУпАП члени адмінкомісії визнали жінку винною у вчиненні правопорушення та зобов’язали сплатити штраф в розмірі 1700 грн.

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Теги: алкоголь, штраф, порушеня
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