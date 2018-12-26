Покарали продавчиню, яка у День закоханих продала наливку неповнолітній волинянці

Сергій Лясковський.



Про це повідомили на сайті рожищенської мерії.



Так, члени адміністративної комісії розглянули протокол складений на продавчиню одного з рожищенських магазинів.



Згідно з протоколом, 55-річна продавчиня 14 лютого, о 18:55 год, реалізувала неповнолітній рожищанці пляшку алкогольної наливки.



На підставі викладеного та керуючись ч. 2 ст. 156 КУпАП члени адмінкомісії визнали жінку винною у вчиненні правопорушення та зобов’язали сплатити штраф в розмірі 1700 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенській міській раді відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті, яке провів заступник міського голови, голова комісіїПро це повідомили на сайті рожищенської мерії.Так, члени адміністративної комісії розглянули протокол складений на продавчиню одного з рожищенських магазинів.Згідно з протоколом, 55-річна продавчиня 14 лютого, о 18:55 год, реалізувала неповнолітній рожищанці пляшку алкогольної наливки.На підставі викладеного та керуючись ч. 2 ст. 156 КУпАП члени адмінкомісії визнали жінку винною у вчиненні правопорушення та зобов’язали сплатити штраф в розмірі 1700 грн.

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