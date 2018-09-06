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На Волині поліція воює з самогонщиками. ФОТО

На Волині поліція воює з самогонщиками. ФОТО
Уже вкотре поліція звертає увагу громадян на заборону самогоноваріння та розпиття спиртних напоїв у громадських місцях.

Повідомляє Ратнівський відділ поліції ГУНП у Волинській області у facebook.

Як показує життя, самогон - це не лише міцний алкогольний напій, а й рідка валюта. Без самогону в селі свято не відгуляєш, хату не збудуєш, городу не виореш, не засієш.

Однак, цей вид алкоголю законом заборонено виготовляти, зберігати та збувати.

З початку 2019 року дільничними офіцерами поліції Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області складено 87 протоколів про адміністративне правопорушення з них: 1 – за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами (ст. 156 КУпАП), 1 – за заняття незаконними видами господарської діяльності (ч. 1 ст. 164-16 КУпАП), 2 – за придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення (ст. 177 КУпАП), 30 протоколів за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення (ст. 176 КУпАП), 53 протоколи за розпивання алкогольних напоїв та появу у громадському місці у п’яному виді (ст. 178 КУпАП).

"Звичайно, кожен з Вас має право сам визначати, якому алконапою краще віддавати перевагу. Однак, хоч вартість самогону куди нижче за ліцензійні горілчані вироби, але і його якість нижче, адже заради наживи горе гуральники не завжди добросовісно дотримуються рецептури. Розбіжності в наявності: як за ціною, так і за ступенем впливу на організм", - кажуть у поліції.
На Волині поліція воює з самогонщиками. ФОТО

Отож, Ратнівський відділ поліції, ще раз застерігає жителів району, що самогоноваріння заборонено законодавством України і за цей вид діяльності передбачена відповідальність Кодексом України про адміністративні правопорушення.
На Волині поліція воює з самогонщиками. ФОТО

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Теги: самогон, самогонщики, поліція, протокол
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