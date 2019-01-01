Більше 2 метрів: на узбережжя Північної Америки викинуло величезну рибу. ФОТО
Сьогодні, 06:39
Від самого початку двометрового монстра прийняли за рибу-місяць. Але пізніше дійшли висновку, що таку тварину ніколи до цього не зустрічали у Північній Америці.
Фото у соцмережу виклали стажисти природного заповідника Кол Ойл Пойнт, які і знайшли диво-рибу.
Як з’ясувалося пізніше це новий вид риб, їй дали назву mola tecta. Цілих 125 років не було подібних знахідок.
Ці риби можуть досягати трьох метрів у довжину і важити близько двох тонн. Ареал проживання риби – південна півкуля. Як риба потрапила у Північну Америку вчені поки пояснити не можуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото у соцмережу виклали стажисти природного заповідника Кол Ойл Пойнт, які і знайшли диво-рибу.
Як з’ясувалося пізніше це новий вид риб, їй дали назву mola tecta. Цілих 125 років не було подібних знахідок.
Ці риби можуть досягати трьох метрів у довжину і важити близько двох тонн. Ареал проживання риби – південна півкуля. Як риба потрапила у Північну Америку вчені поки пояснити не можуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині амбулаторію, приміщення якої «доїдає» грибок, хочуть перенести в сусіднє село. ВІДЕО
Сьогодні, 07:10
Більше 2 метрів: на узбережжя Північної Америки викинуло величезну рибу. ФОТО
Сьогодні, 06:39
Луцьку районну спортивну школу – ліквідовують. ВІДЕО
Сьогодні, 05:22
У луцькій музичній школі відкрили концертний зал. ФОТО
Сьогодні, 03:04