Більше 2 метрів: на узбережжя Північної Америки викинуло величезну рибу. ФОТО





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Як з’ясувалося пізніше це новий вид риб, їй дали назву mola tecta. Цілих 125 років не було подібних знахідок.



Ці риби можуть досягати трьох метрів у довжину і важити близько двох тонн. Ареал проживання риби – південна півкуля. Як риба потрапила у Північну Америку вчені поки пояснити не можуть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від самого початку двометрового монстра прийняли за рибу-місяць. Але пізніше дійшли висновку, що таку тварину ніколи до цього не зустрічали у Північній Америці.Фото у соцмережу виклали стажисти природного заповідника Кол Ойл Пойнт, які і знайшли диво-рибу.Як з’ясувалося пізніше це новий вид риб, їй дали назву mola tecta. Цілих 125 років не було подібних знахідок.Ці риби можуть досягати трьох метрів у довжину і важити близько двох тонн. Ареал проживання риби – південна півкуля. Як риба потрапила у Північну Америку вчені поки пояснити не можуть.

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