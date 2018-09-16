У Росії фура влетіла в автобус з українцями: восьмеро постраждалих





За попередніми даними, постраждало восьмеро людей, повідомляють



Аварія трапилася близько 9.20 за місцевим часом на Варшавському шосе, біля повороту на селище Курилове. На місце викликали авіацію.



При зіткненні автобус і фура розвернулися так, що повністю перегородили рух в обидва боки. На місці аварії - затор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Москвою в районі селища Курилове вранці 2 березня фура влетіла в пасажирський автобус з українцями.За попередніми даними, постраждало восьмеро людей, повідомляють Факты Аварія трапилася близько 9.20 за місцевим часом на Варшавському шосе, біля повороту на селище Курилове. На місце викликали авіацію.При зіткненні автобус і фура розвернулися так, що повністю перегородили рух в обидва боки. На місці аварії - затор.

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