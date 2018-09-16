У Росії фура влетіла в автобус з українцями: восьмеро постраждалих
Сьогодні, 10:09
Під Москвою в районі селища Курилове вранці 2 березня фура влетіла в пасажирський автобус з українцями.
За попередніми даними, постраждало восьмеро людей, повідомляють Факты.
Аварія трапилася близько 9.20 за місцевим часом на Варшавському шосе, біля повороту на селище Курилове. На місце викликали авіацію.
При зіткненні автобус і фура розвернулися так, що повністю перегородили рух в обидва боки. На місці аварії - затор.
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За попередніми даними, постраждало восьмеро людей, повідомляють Факты.
Аварія трапилася близько 9.20 за місцевим часом на Варшавському шосе, біля повороту на селище Курилове. На місце викликали авіацію.
При зіткненні автобус і фура розвернулися так, що повністю перегородили рух в обидва боки. На місці аварії - затор.
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