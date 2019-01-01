Стало відомо, які села погодилися увійти до Ковельської ОТГ





Про це повідомила консультант з комунікацій Асоціації міст України Тамара Зубенко, - пише



Таке рішення не дивне, адже село Городилець практично впаяне в місто залізничників, у Ковеля (громада-член Асоціації міст України (Асоціація міст України) (АМУ) третій за розмірами бюджет в області після обласного та бюджету Луцька, а в майбутньому він може стати потужним логістичним центром не лише Західної України, але й Східної Європи.



У Городильці та Ружині громадські слухання були в один день, і, попри те, що це був не вихідний, у місцевих будинках культури людей зібралося повні зали. Причиною для зібрання став лист-пропозиція від Ковельської міської ради Ружинській сільській, яка об’єднує села Городилець, Ружин і Клевецьк, приєднатися до них та створити Ковельську міську ОТГ. До речі, такі самі листи ковельські владці надіслали до Білинської та Зеленської сільрад, які поки вичікують.



На запрошення Ружинського сільського голови Галини Дишлюк, на ці зустрічі, завітали заступник Ковельського міського голови Михайло Гетьман, Турійський селищний голова Олексій Безсмертний та консультанти Асоціації міст України – з правових питань Валентин Малиновський, із бюджетних – Василь Гром та з питань комунікацій – Тамара Зубенко.



Виступаючи перед селянами пан Гетьман розповів про перспективи, які отримають жителі Ружинської сільради ставши частиною Ковельської ОТГ. Зокрема, наголосив, що їм не доведеться доплачувати за обслуговування у медзакладах, вирішиться питання транспортного сполучення, вони отримуватимуть всі послуги на рівні з городянами та інше. А очільник Турійської ОТГ ознайомив присутніх зі здобутками їхньої громади, сказав, що жителям Ружинської сільради будуть раді і в них. Втім, розуміючи, що Турійську важко рівнятися, зокрема, і фінансово, з Ковелем, Безсмертрний наголосив, що з повагою поставиться до будь-якого рішення людей.



Консультант з правових питань проекту «ПУЛЬС» Валентин Малиновський розповів про процедуру приєднання, переваги життя в об’єднаних територіальних громадах, перебіг реформи децентралізації в області, наслідки для волинських міст обласного значення через зволікань щодо створення ОТГ та недопрацювань, під час роботи над обласним Перспективним планом формування територій. Також консультант АМУ, окреслив перебіг другого етапу децентралізаційної реформи та розповів про укрупнення районів і створення повітів, яких на Волині буде три, як і госпітальних округи, а, якщо поталанить, то чотири, як це бачить Малиновський. Він також наголосив, що пропозиція Ковеля щодо приєднання для жителів Ружинської громади, як джекпот у лотереї, бо це місто обласного значення з серйозним бюджетом, власними доходами та перспективами для розвитку.



Василь Гром, консультант з бюджетних питань, який працює на Волині в межах проекту «ПУЛЬС», що його Асоціації міст України втілює за підтримки USAID, окреслив селянам фінансовий бік приєднання як до потенційної Ковельської ОТГ так і до діючої Турійської. Озвучені цифри переконливо схиляли шальки терезів на користь Ковеля, міста, що має бюджет у межах 900 мільйонів гривень. Він також нагадав, що після приєднання, якщо це станеться до кінця 2019 року, протягом п’яти років, ОТГ отримуватиме на сільське населення інфраструктурну субвенцію і ці гроші зможуть вкласти у покращення інфраструктури саме трьох сіл Ружинського старостату.



Після почутого та дискусій, як і в Городильці, так і в Ружині, де були й представники Клевецька, більшість присутніх на громадських зборах проголосувала «за» приєднання до Ковеля.



Тож попереду ще чимало роботи, адже потрібно вносити зміни у Перспективний план формування територій, бо, відповідно до нього, Ружинська сільрада мала б стати частиною Турійської ОТГ. Окрім того останнє слово щодо приєднання буде за ружинськими та ковельськими депутатами.



Втім, уже зараз можна сказати, що жителі Ружинської сільської ради ухвалили історичне рішення, яке поклало початок створення на Волині першої ОТГ із центром у місті обласного значення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зробили серйозний крок до створення першої в області ОТГ із центром у місті обласного значення. У Ружинській сільській раді, що у Турійському районі, відбулися громадські слухання щодо приєднання до Ковельської міської ОТГ, де більшість присутніх проголосувала «за» спільне господарювання з Ковелем.Про це повідомила консультант з комунікацій Асоціації міст України, - пише КовельPost Таке рішення не дивне, адже село Городилець практично впаяне в місто залізничників, у Ковеля (громада-член Асоціації міст України (Асоціація міст України) (АМУ) третій за розмірами бюджет в області після обласного та бюджету Луцька, а в майбутньому він може стати потужним логістичним центром не лише Західної України, але й Східної Європи.У Городильці та Ружині громадські слухання були в один день, і, попри те, що це був не вихідний, у місцевих будинках культури людей зібралося повні зали. Причиною для зібрання став лист-пропозиція від Ковельської міської ради Ружинській сільській, яка об’єднує села Городилець, Ружин і Клевецьк, приєднатися до них та створити Ковельську міську ОТГ. До речі, такі самі листи ковельські владці надіслали до Білинської та Зеленської сільрад, які поки вичікують.На запрошення Ружинського сільського голови, на ці зустрічі, завітали заступник Ковельського міського голови, Турійський селищний головата консультанти Асоціації міст України – з правових питань, із бюджетних –та з питань комунікацій – Тамара Зубенко.Виступаючи перед селянами пан Гетьман розповів про перспективи, які отримають жителі Ружинської сільради ставши частиною Ковельської ОТГ. Зокрема, наголосив, що їм не доведеться доплачувати за обслуговування у медзакладах, вирішиться питання транспортного сполучення, вони отримуватимуть всі послуги на рівні з городянами та інше. А очільник Турійської ОТГ ознайомив присутніх зі здобутками їхньої громади, сказав, що жителям Ружинської сільради будуть раді і в них. Втім, розуміючи, що Турійську важко рівнятися, зокрема, і фінансово, з Ковелем, Безсмертрний наголосив, що з повагою поставиться до будь-якого рішення людей.Консультант з правових питань проекту «ПУЛЬС» Валентин Малиновський розповів про процедуру приєднання, переваги життя в об’єднаних територіальних громадах, перебіг реформи децентралізації в області, наслідки для волинських міст обласного значення через зволікань щодо створення ОТГ та недопрацювань, під час роботи над обласним Перспективним планом формування територій. Також консультант АМУ, окреслив перебіг другого етапу децентралізаційної реформи та розповів про укрупнення районів і створення повітів, яких на Волині буде три, як і госпітальних округи, а, якщо поталанить, то чотири, як це бачить Малиновський. Він також наголосив, що пропозиція Ковеля щодо приєднання для жителів Ружинської громади, як джекпот у лотереї, бо це місто обласного значення з серйозним бюджетом, власними доходами та перспективами для розвитку.Василь Гром, консультант з бюджетних питань, який працює на Волині в межах проекту «ПУЛЬС», що його Асоціації міст України втілює за підтримки USAID, окреслив селянам фінансовий бік приєднання як до потенційної Ковельської ОТГ так і до діючої Турійської. Озвучені цифри переконливо схиляли шальки терезів на користь Ковеля, міста, що має бюджет у межах 900 мільйонів гривень. Він також нагадав, що після приєднання, якщо це станеться до кінця 2019 року, протягом п’яти років, ОТГ отримуватиме на сільське населення інфраструктурну субвенцію і ці гроші зможуть вкласти у покращення інфраструктури саме трьох сіл Ружинського старостату.Після почутого та дискусій, як і в Городильці, так і в Ружині, де були й представники Клевецька, більшість присутніх на громадських зборах проголосувала «за» приєднання до Ковеля.Тож попереду ще чимало роботи, адже потрібно вносити зміни у Перспективний план формування територій, бо, відповідно до нього, Ружинська сільрада мала б стати частиною Турійської ОТГ. Окрім того останнє слово щодо приєднання буде за ружинськими та ковельськими депутатами.Втім, уже зараз можна сказати, що жителі Ружинської сільської ради ухвалили історичне рішення, яке поклало початок створення на Волині першої ОТГ із центром у місті обласного значення.

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