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На Волині селяни викрали з хутора фруктові дерева

На Волині селяни викрали з хутора фруктові дерева
Поліція розслідує крадіжку, яка сталася у селі Замшани Ратнівського району.

На одному з хуторів викрали фруктові дерева, - інформують на сторінці "Вісті Замшанівського с.о."


У неділю, 3 березня, у селі Замшани працює патруль поліції у зв’язку з крадіжкою фруктових дерев на одному із хуторів. За попередніми даними це вчинили жителі, які проживають в річках ( історична назва частини села ).

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Теги: крадіжка, дерева, село, хутір
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