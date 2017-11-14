На Волині селяни викрали з хутора фруктові дерева





На одному з хуторів викрали фруктові дерева, -





У неділю, 3 березня, у селі Замшани працює патруль поліції у зв’язку з крадіжкою фруктових дерев на одному із хуторів. За попередніми даними це вчинили жителі, які проживають в річках ( історична назва частини села ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розслідує крадіжку, яка сталася у селі Замшани Ратнівського району.На одному з хуторів викрали фруктові дерева, - інформують на сторінці "Вісті Замшанівського с.о."У неділю, 3 березня, у селі Замшани працює патруль поліції у зв’язку з крадіжкою фруктових дерев на одному із хуторів. За попередніми даними це вчинили жителі, які проживають в річках ( історична назва частини села ).

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