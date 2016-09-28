У Луцьку зайнявся пустир. ФОТО
03 березень, 23:32
В неділю, 3 березня, у Луцьку загорівся пустир.
Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Наталя Парфенюк.
Дописувачка зазначає, що викликала пожежників двічі.
"Горить пустир, як їхати по Набержній з "Нашого Краю" до Вишкова. Сказали, що направлять машину і що ніхто, окрім мене, не телефонував", – йдеться в дописі.
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Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Наталя Парфенюк.
Дописувачка зазначає, що викликала пожежників двічі.
"Горить пустир, як їхати по Набержній з "Нашого Краю" до Вишкова. Сказали, що направлять машину і що ніхто, окрім мене, не телефонував", – йдеться в дописі.
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