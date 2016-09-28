У Луцьку зайнявся пустир. ФОТО





Про це у facebook-спільноті Наталя Парфенюк.



Дописувачка зазначає, що викликала пожежників двічі.



"Горить пустир, як їхати по Набержній з "Нашого Краю" до Вишкова. Сказали, що направлять машину і що ніхто, окрім мене, не телефонував", – йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В неділю, 3 березня, у Луцьку загорівся пустир.Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написалаДописувачка зазначає, що викликала пожежників двічі."Горить пустир, як їхати по Набержній з "Нашого Краю" до Вишкова. Сказали, що направлять машину і що ніхто, окрім мене, не телефонував", – йдеться в дописі.

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