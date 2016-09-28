вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зайнявся пустир. ФОТО

У Луцьку зайнявся пустир. ФОТО
В неділю, 3 березня, у Луцьку загорівся пустир.

Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Наталя Парфенюк.

Дописувачка зазначає, що викликала пожежників двічі.

"Горить пустир, як їхати по Набержній з "Нашого Краю" до Вишкова. Сказали, що направлять машину і що ніхто, окрім мене, не телефонував", – йдеться в дописі.
У Луцьку зайнявся пустир. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пустир, пожежа, займання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
4 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку зайнявся пустир. ФОТО
03 березень, 23:32
Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ
03 березень, 22:49
Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся
03 березень, 22:20
На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО
03 березень, 21:50
Схожі новини
У Нововолинську знову горів автомобіль. ФОТО У Нововолинську знову горів автомобіль. ФОТО
28 вересень, 2016, 13:37
У Маневицькому районі горіли торфовища У Маневицькому районі горіли торфовища
05 серпень, 2016, 13:42
На Волині чоловік підпалив суху траву і не міг пояснити причину вчинку На Волині чоловік підпалив суху траву і не міг пояснити причину вчинку
02 березень, 12:35
У місті на Волині вогонь знищив 2-поверховий будинок У місті на Волині вогонь знищив 2-поверховий будинок
01 березень, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
4 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку зайнявся пустир. ФОТО
03 березень, 23:32
 0
Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ
03 березень, 22:49
 0
Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся
03 березень, 22:20
 0
На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО
03 березень, 21:50
 0
Медіа
відео
1/8