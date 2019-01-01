Хірург з Волині пообіцяв повернути красу дівчині, яка постраждала в аварії. ВІДЕО

Олени Ланевич та перевернулася.



Однією з пасажирок того автомобіля була Марія Куява, – йдеться у сюжеті ток-шоу



Понад тиждень дівчина перебувала в комі, лікарі буквально по частинах збирали її після аварії. Втім врятувати око та зір не вдалося. Відтоді дівчина обходить дзеркала і соромиться власної зовнішності.



Марія з багатодітної родини, а після смерті мами в родині почалися скрутні часи, оскільки батько ніде не працював, а старші діти ще навчалися. А тут ще й страшна аварія, яка стала великим ударом для всієї роидини.



Старша сестра Марії вирішила просити гроші у людей їх сусідніх сіл.



Люди відгукнулися, але згодом люди помітили, що операцію так і не зробили. Люди, які готові були допомагати, сьогодні підозрюють багатодітну родину в шахрайстві.



Зрештою, допомогти дівчині у студії пообіцяв пластичний хірург Ростислав Валіхновський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Восени минулого року в селі Добре, що на Волині сталася страшна аварія. Машина на великій швидкості влетіла на подвір1я місцевої мешканкита перевернулася.Однією з пасажирок того автомобіля була, – йдеться у сюжеті ток-шоу Стосується кожного Понад тиждень дівчина перебувала в комі, лікарі буквально по частинах збирали її після аварії. Втім врятувати око та зір не вдалося. Відтоді дівчина обходить дзеркала і соромиться власної зовнішності.Марія з багатодітної родини, а після смерті мами в родині почалися скрутні часи, оскільки батько ніде не працював, а старші діти ще навчалися. А тут ще й страшна аварія, яка стала великим ударом для всієї роидини.Старша сестра Марії вирішила просити гроші у людей їх сусідніх сіл.Люди відгукнулися, але згодом люди помітили, що операцію так і не зробили. Люди, які готові були допомагати, сьогодні підозрюють багатодітну родину в шахрайстві.Зрештою, допомогти дівчині у студії пообіцяв пластичний хірург

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