На Волині – масові пожежі сухої трави

На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 29 пожеж сухої трави.Зокрема пожежі трапилися у Маневицькому районі поблизу села Серхів, між селищем Турійськ і селом Кульчин та біля села Вербично Турійського району, у селі Боровуха Ратнівського району та у селищі Ратному, у селах Миловань, Лисняки, Скиби, Коцюри Любомльського району, у селах Шахтарське, Бужанка, Будятичі, Грибовиця, Литовеж, Низкиничі Іваничівського району, а на землях Поромівської ОТГ Іваничівського району горів очерет,- інформує ДСНС України у Волинській області.Ліквідовали також пожежі сухої трави у селі Дідовичі й Дерно Ківерцівського району, у селі Галина Воля Старовижівського району, у селі Заріка Любешівского району, у селі Ольганівка Рожищенського району та у місті Рожищі, а також у селі Буків, Рованці, Промінь та між селами Цеперів і Баїв Луцького району. Ліквідовано загорання у містах Ковелі, Нововолинську та в обласному центрі в районі вулиці Чернишевського.Усі пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.Паліїв було виявлено у Луцькому та Рожищенському районі. Зокрема суху траву у селі Ольганівка Рожищенського району підпалив місцевий мешканець М. Трохимюк, а в селі Буків Луцького району необережність з вогнем С. Яцюка призвела до загорання посуші на площі 0,3 га.Спільні рейди з екологами та працівниками поліції щодо виявлення фактів спалювання сухої трави та встановлення осіб, які ці підпали спричинили, триватимуть і надалі.