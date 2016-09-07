Луцькі підприємства забруднюють стоки шкідливими речовинами





Це підтверджується взятими відборами контрольних проб працівниками КП «Луцькводоканал», які з лютого систематично проводяться на підприємствах Луцька, йдеться на сайті



Попередньо КП «Луцькводоканал» забезпечив можливість врегулювати питання використання системи централізованого водовідведення у відповідності до правил приймання стічних вод. Однак, запевняють у мерії, частина юридичних споживачів, які здійснюють санкціоновані скиди нечистот і не усвідомлюють можливість перевищення вмісту шкідливих речовин у стоках, проігнорували інформацію про запропоновані шляхи вирішення проблеми, яку вони ж і створюють. Тож нині «Луцькводоканал» здійснює відбір контрольних проб і практично щоразу фіксує перевищення показників шкідливих речовин.



На окремих підприємствах Луцька уже були здійснені перевірки та взяті проби скидів для виявлення допустимих норм вмісту шкідливих речовин, або їх перевищення. Результати перевірок підтвердили, що проблеми із забрудненням каналізаційних стоків на підприємствах існують. Стовідсотково підтверджено той факт, що споживачі не дотримуються норм, укладених в договорах, які вони зобов’язані виконувати, зашкоджуючи своєю діяльністю екології та довкіллю, а також сталому функціонуванню системи централізованого водовідведення.



В найкоротші терміни на такі підприємства будуть накладені штрафні санкції, в разі невиплати яких порушникам буде припинено подачу послуг водопостачання і водовідведення. Також споживачі-порушники будуть зобов’язані відшкодувати витрати, пов’язані з відбором та проведенням проб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожна проба стічних вод на підприємствах Луцька вказує на перевищення допустимих норм шкідливих речовин у стоках.Це підтверджується взятими відборами контрольних проб працівниками КП «Луцькводоканал», які з лютого систематично проводяться на підприємствах Луцька, йдеться на сайті міськради Попередньо КП «Луцькводоканал» забезпечив можливість врегулювати питання використання системи централізованого водовідведення у відповідності до правил приймання стічних вод. Однак, запевняють у мерії, частина юридичних споживачів, які здійснюють санкціоновані скиди нечистот і не усвідомлюють можливість перевищення вмісту шкідливих речовин у стоках, проігнорували інформацію про запропоновані шляхи вирішення проблеми, яку вони ж і створюють. Тож нині «Луцькводоканал» здійснює відбір контрольних проб і практично щоразу фіксує перевищення показників шкідливих речовин.На окремих підприємствах Луцька уже були здійснені перевірки та взяті проби скидів для виявлення допустимих норм вмісту шкідливих речовин, або їх перевищення. Результати перевірок підтвердили, що проблеми із забрудненням каналізаційних стоків на підприємствах існують. Стовідсотково підтверджено той факт, що споживачі не дотримуються норм, укладених в договорах, які вони зобов’язані виконувати, зашкоджуючи своєю діяльністю екології та довкіллю, а також сталому функціонуванню системи централізованого водовідведення.В найкоротші терміни на такі підприємства будуть накладені штрафні санкції, в разі невиплати яких порушникам буде припинено подачу послуг водопостачання і водовідведення. Також споживачі-порушники будуть зобов’язані відшкодувати витрати, пов’язані з відбором та проведенням проб.

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