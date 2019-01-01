Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 6 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ФГ с. Бобичі
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-36 чистка траси 9:30-16:30 с.Менчичі вул.Шкільна 1-45
2. КТП-41 ремонт на КТП 10:00-17:00 с.Мишів вул.Миру 1-80
3. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-60 чистка траси 10:00-17:00 с.Щенятин вул.Стуги34-47, Кваснюка
Камінь-Каширський район
1. КТП-241 Л-1 10:00 – 17:00 Молитовний будинок. с.Карасин, вул.Шевченка.
2. КТП-39 Л-3 09:00 – 16:00 Школа. с.Верхи, вул.Купчина
Ковельський район
1. 9:00-17:00 СТзОВ "Україна",
Ф. О. Якимчук М. П.,
Дубівське СТ,
ФОП Пініс І. О.,
ФОП Іллюх О. В.,
Дубівське СТ,
ПАТ "Волиньгаз ",
ФОП Коваль Т. С.,
ФОП Чапко С. А.,
ФОП Якимчук О. М.,
Ф.о.Попіка Л. С.,
ФОП Синьчук О. А.,
ФОП Оніщук В. П,
ФОП Гурська А. С.,
Вол. дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
О.С.Н. (буд.коміт) "Водник",
Ковельське МУВГ,
ФОП Літус В. І.,
Юріївська церква Дубова,
Церква с. Дубова. с. Дубове.
2. ПЛ – 10 кВ Л 72-15
(ТП-227, ТП-230,
ТП-209,ТП-234,
ТП-221, ТП-727,
ТП-208, ТП-395,
ТП-557) 9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина",
ПАТ "Укртрансгаз",
СТзОВ "Облапське",
ПАТ "Волиньгаз ",
ТзОВ "УкрТАУЕР",
Львівська філія ПрАТ"Київстар",
ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
ФОП Сонько С. О.,
ФОП Миронюк Т. С.,
ФОП Коваль Т. С.,
ФОП Панасюк Р. П.,
Церква Облапи Свт. Василя Вел,
Церква с. Облапи,
Вол. дирекція УДППЗ,
Дубівське СТ,
ПАТ "Ковельмолоко",
Ковельське Райво,
ПАТ "Укртелеком". с. Дубова, вул. Шевченка,
с. Мислина,
с. Облапи.
3. ПЛ – 10 кВ Л 72-18
(ТП-556, ТП-253,
ТП-235, ТП-398,
ТП-201, ТП-254,
ТП-644) 9:00-17:00 СТзОВ "Ратнівський аграрій",
Дубівське СТ,
Ковельське МТМО,
ФГ "Красноволя",
ТзОВ "Італінвест ІФ",
ФОП Миронюк В. Ю.,
Ковельське МТМО,
Церква с. Городище,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське Райво. с. Городище,
с. Красноволя,
с. Гредьки.
Локачинський район
1. КТП-22 9:00 – 17:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)
Луцький район
1.10:00-17:00
ФОП Снитюк В.О.,
ТзОВ «Силком»
ФОП Гроголь Л.І.,
ФОП Захарчук О.С.,
ТзОВ «Торгова компанія»,
ОК «Мережі»,
Куць С.В.
ОК «Струмочок»,
ОК «Мрія»,
ФОП Солонінка Р.Т., с.Струмівка вул. Сільська,1-30
с.Підгайці вул. Ювілейна
2. КТП-551 10:00-17:00 с.Струмівка вул.Сільська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Школи. частково с.Головно: Чкалова, Чапаєва, Пархоменка, (кучани)
с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець
2. ЗТП-376 9:00 – 17:00 Побут Бригада с. Самійличі
3. ПЛ-0.4кВ КТП-173 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Мельники
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-479 10:00-17:00 ФОП Панасюк Анатолій Платонович (торговий кіоск). с. Будки
2 ПЛ-10 кВ Л-28-09 до ЛР-.9 Магазин ''Імперія'', ''Квартал'' смт Маневичі вул.Соб'ятинського, Східна, Мохова, Зільберта, Бойка, Хакімова
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00 перукарня "Шик", вул.Винниченка 9, Сухініна Юлія Юріївна
м-н "Алладін", вул.Винниченка 5а, Жаріков Сергій Анатолійович
аптека"Жовтневе-ЛТД",вул.Винниченка 3, Гольчук Олексій Михайлович
страхова к."Аско",вул.Винниченка 3, Марчук Жанна Анатоліївна
Санепідемстанція, вул.Гагаріна 10, Мельник Василь Олексійович
м-н "Ірина", вул.Гагаріна 6, Кухарчук Світлана Іванівна
м-н "Сон+", вул.Грушевського 4, Шостак Галина Миколаївна
терапевт. кабінет вул.Гагаріна 10, Рєпницька Галина Петрівна
стом."Здоров'я", вул.Грушевського 4,Квасняк Володимир Прокопович
Нотаріус, вул. Гагаріна 6
адмін приміщення Гагаріна 6
перукарня Арт студія плюс Гагаріна 6 Харченко Т.М.
Міський суд, вул.Гагаріна 14, Свередюк Анатолій Володимирович
адвокат Воробчук М.С. Винниченка 17
аптека Бойко Вінниченка 15
промтоварний м-н Малахов І.В. Винниченка 17
м-н ФОП Зелінська О.М. Вінниченка 17
ремонт взуття, вул.Маяковського 13а, Литвинчук Ігор Володиирович
"Медіа простір Інтерпровайдер",вул.Гагаріна 16/10, Кратюк Андрій
м-н "Orbital", вул. Маяковського 13а, Дековець Віталій Валентинович
м-н "Для Вас", вул.Маяковського 13, Бадзюнь Віталій Миколайович
м-н "Маяк" вул.Маяковського 13, Нагорнюк Ніна Юхимівна
м-н"Фуршет", вул.Маяковського 15, Міщук Лідія Йосипівна м.Нововолинськ
вул. В. Винниченка 3-9
Грушевського 2
вул.Гагаріна 6-12
Грушевського 4
вул. Маяковського 11
Винниченко 11-17
вул.Гагаріна 16, 18
Маяковського 13, 15
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-22 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького 25-59
Ратнівський район
1. Ф-2 КТП-38 9:30-17:00 с. Зоряне
2. Ф-2,3 КТП-113 10:00-16:00 смт. Заболоття
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, мебельний цех, молитовний будинок с.Крижівка, вул. Вишнева, Лугова, Селянська, Зелена, Першотравнева
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води смт.Дубище, вул. Дібрівська, Прилісна, 1-13,4,6, Шевченка, 34-52, Польова,45-51, 1-43,2-52.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
Старовижівський район
1. ПЛ-0.4 КТП-290 10:00-17:00 с. Седлище вул. Шкільна. Незалежності.Щорса.
2. ПЛ-0.4 КТП-169 Л-1. 10:00-17:00 с.Дубечно Вул. Підварська. Костючика
3. КТП-155 10:00-17:00 Ветлікарня. Ст. Вижва вул.Бридківська, Зелена, Миру
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-189 Л-1,3 10:00-16:30 с.Нири
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-191 10:00-16:30 АГАТ ЛТД – магазин, ПКЗ, МП «Турія»- цех с.Соловичі
3. ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-88 Л-1 10:00-16:30 Школа, котельня с.Купичів вул.Молодіжна
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ФГ с. Бобичі
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-36 чистка траси 9:30-16:30 с.Менчичі вул.Шкільна 1-45
2. КТП-41 ремонт на КТП 10:00-17:00 с.Мишів вул.Миру 1-80
3. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-60 чистка траси 10:00-17:00 с.Щенятин вул.Стуги34-47, Кваснюка
Камінь-Каширський район
1. КТП-241 Л-1 10:00 – 17:00 Молитовний будинок. с.Карасин, вул.Шевченка.
2. КТП-39 Л-3 09:00 – 16:00 Школа. с.Верхи, вул.Купчина
Ковельський район
1. 9:00-17:00 СТзОВ "Україна",
Ф. О. Якимчук М. П.,
Дубівське СТ,
ФОП Пініс І. О.,
ФОП Іллюх О. В.,
Дубівське СТ,
ПАТ "Волиньгаз ",
ФОП Коваль Т. С.,
ФОП Чапко С. А.,
ФОП Якимчук О. М.,
Ф.о.Попіка Л. С.,
ФОП Синьчук О. А.,
ФОП Оніщук В. П,
ФОП Гурська А. С.,
Вол. дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
О.С.Н. (буд.коміт) "Водник",
Ковельське МУВГ,
ФОП Літус В. І.,
Юріївська церква Дубова,
Церква с. Дубова. с. Дубове.
2. ПЛ – 10 кВ Л 72-15
(ТП-227, ТП-230,
ТП-209,ТП-234,
ТП-221, ТП-727,
ТП-208, ТП-395,
ТП-557) 9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина",
ПАТ "Укртрансгаз",
СТзОВ "Облапське",
ПАТ "Волиньгаз ",
ТзОВ "УкрТАУЕР",
Львівська філія ПрАТ"Київстар",
ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
ФОП Сонько С. О.,
ФОП Миронюк Т. С.,
ФОП Коваль Т. С.,
ФОП Панасюк Р. П.,
Церква Облапи Свт. Василя Вел,
Церква с. Облапи,
Вол. дирекція УДППЗ,
Дубівське СТ,
ПАТ "Ковельмолоко",
Ковельське Райво,
ПАТ "Укртелеком". с. Дубова, вул. Шевченка,
с. Мислина,
с. Облапи.
3. ПЛ – 10 кВ Л 72-18
(ТП-556, ТП-253,
ТП-235, ТП-398,
ТП-201, ТП-254,
ТП-644) 9:00-17:00 СТзОВ "Ратнівський аграрій",
Дубівське СТ,
Ковельське МТМО,
ФГ "Красноволя",
ТзОВ "Італінвест ІФ",
ФОП Миронюк В. Ю.,
Ковельське МТМО,
Церква с. Городище,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське Райво. с. Городище,
с. Красноволя,
с. Гредьки.
Локачинський район
1. КТП-22 9:00 – 17:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)
Луцький район
1.10:00-17:00
ФОП Снитюк В.О.,
ТзОВ «Силком»
ФОП Гроголь Л.І.,
ФОП Захарчук О.С.,
ТзОВ «Торгова компанія»,
ОК «Мережі»,
Куць С.В.
ОК «Струмочок»,
ОК «Мрія»,
ФОП Солонінка Р.Т., с.Струмівка вул. Сільська,1-30
с.Підгайці вул. Ювілейна
2. КТП-551 10:00-17:00 с.Струмівка вул.Сільська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Школи. частково с.Головно: Чкалова, Чапаєва, Пархоменка, (кучани)
с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець
2. ЗТП-376 9:00 – 17:00 Побут Бригада с. Самійличі
3. ПЛ-0.4кВ КТП-173 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Мельники
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-479 10:00-17:00 ФОП Панасюк Анатолій Платонович (торговий кіоск). с. Будки
2 ПЛ-10 кВ Л-28-09 до ЛР-.9 Магазин ''Імперія'', ''Квартал'' смт Маневичі вул.Соб'ятинського, Східна, Мохова, Зільберта, Бойка, Хакімова
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00 перукарня "Шик", вул.Винниченка 9, Сухініна Юлія Юріївна
м-н "Алладін", вул.Винниченка 5а, Жаріков Сергій Анатолійович
аптека"Жовтневе-ЛТД",вул.Винниченка 3, Гольчук Олексій Михайлович
страхова к."Аско",вул.Винниченка 3, Марчук Жанна Анатоліївна
Санепідемстанція, вул.Гагаріна 10, Мельник Василь Олексійович
м-н "Ірина", вул.Гагаріна 6, Кухарчук Світлана Іванівна
м-н "Сон+", вул.Грушевського 4, Шостак Галина Миколаївна
терапевт. кабінет вул.Гагаріна 10, Рєпницька Галина Петрівна
стом."Здоров'я", вул.Грушевського 4,Квасняк Володимир Прокопович
Нотаріус, вул. Гагаріна 6
адмін приміщення Гагаріна 6
перукарня Арт студія плюс Гагаріна 6 Харченко Т.М.
Міський суд, вул.Гагаріна 14, Свередюк Анатолій Володимирович
адвокат Воробчук М.С. Винниченка 17
аптека Бойко Вінниченка 15
промтоварний м-н Малахов І.В. Винниченка 17
м-н ФОП Зелінська О.М. Вінниченка 17
ремонт взуття, вул.Маяковського 13а, Литвинчук Ігор Володиирович
"Медіа простір Інтерпровайдер",вул.Гагаріна 16/10, Кратюк Андрій
м-н "Orbital", вул. Маяковського 13а, Дековець Віталій Валентинович
м-н "Для Вас", вул.Маяковського 13, Бадзюнь Віталій Миколайович
м-н "Маяк" вул.Маяковського 13, Нагорнюк Ніна Юхимівна
м-н"Фуршет", вул.Маяковського 15, Міщук Лідія Йосипівна м.Нововолинськ
вул. В. Винниченка 3-9
Грушевського 2
вул.Гагаріна 6-12
Грушевського 4
вул. Маяковського 11
Винниченко 11-17
вул.Гагаріна 16, 18
Маяковського 13, 15
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-22 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького 25-59
Ратнівський район
1. Ф-2 КТП-38 9:30-17:00 с. Зоряне
2. Ф-2,3 КТП-113 10:00-16:00 смт. Заболоття
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, мебельний цех, молитовний будинок с.Крижівка, вул. Вишнева, Лугова, Селянська, Зелена, Першотравнева
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води смт.Дубище, вул. Дібрівська, Прилісна, 1-13,4,6, Шевченка, 34-52, Польова,45-51, 1-43,2-52.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
Старовижівський район
1. ПЛ-0.4 КТП-290 10:00-17:00 с. Седлище вул. Шкільна. Незалежності.Щорса.
2. ПЛ-0.4 КТП-169 Л-1. 10:00-17:00 с.Дубечно Вул. Підварська. Костючика
3. КТП-155 10:00-17:00 Ветлікарня. Ст. Вижва вул.Бридківська, Зелена, Миру
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-189 Л-1,3 10:00-16:30 с.Нири
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-191 10:00-16:30 АГАТ ЛТД – магазин, ПКЗ, МП «Турія»- цех с.Соловичі
3. ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-88 Л-1 10:00-16:30 Школа, котельня с.Купичів вул.Молодіжна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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