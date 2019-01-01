Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 березня

На Волині 6 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00ФГ с. Бобичі1. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-36 чистка траси 9:30-16:30 с.Менчичі вул.Шкільна 1-452. КТП-41 ремонт на КТП 10:00-17:00 с.Мишів вул.Миру 1-803. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-60 чистка траси 10:00-17:00 с.Щенятин вул.Стуги34-47, Кваснюка1. КТП-241 Л-1 10:00 – 17:00 Молитовний будинок. с.Карасин, вул.Шевченка.2. КТП-39 Л-3 09:00 – 16:00 Школа. с.Верхи, вул.Купчина1. 9:00-17:00 СТзОВ "Україна",Ф. О. Якимчук М. П.,Дубівське СТ,ФОП Пініс І. О.,ФОП Іллюх О. В.,Дубівське СТ,ПАТ "Волиньгаз ",ФОП Коваль Т. С.,ФОП Чапко С. А.,ФОП Якимчук О. М.,Ф.о.Попіка Л. С.,ФОП Синьчук О. А.,ФОП Оніщук В. П,ФОП Гурська А. С.,Вол. дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",О.С.Н. (буд.коміт) "Водник",Ковельське МУВГ,ФОП Літус В. І.,Юріївська церква Дубова,Церква с. Дубова. с. Дубове.2. ПЛ – 10 кВ Л 72-15(ТП-227, ТП-230,ТП-209,ТП-234,ТП-221, ТП-727,ТП-208, ТП-395,ТП-557) 9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина",ПАТ "Укртрансгаз",СТзОВ "Облапське",ПАТ "Волиньгаз ",ТзОВ "УкрТАУЕР",Львівська філія ПрАТ"Київстар",ПрАТ "МТС УКРАЇНА",ФОП Сонько С. О.,ФОП Миронюк Т. С.,ФОП Коваль Т. С.,ФОП Панасюк Р. П.,Церква Облапи Свт. Василя Вел,Церква с. Облапи,Вол. дирекція УДППЗ,Дубівське СТ,ПАТ "Ковельмолоко",Ковельське Райво,ПАТ "Укртелеком". с. Дубова, вул. Шевченка,с. Мислина,с. Облапи.3. ПЛ – 10 кВ Л 72-18(ТП-556, ТП-253,ТП-235, ТП-398,ТП-201, ТП-254,ТП-644) 9:00-17:00 СТзОВ "Ратнівський аграрій",Дубівське СТ,Ковельське МТМО,ФГ "Красноволя",ТзОВ "Італінвест ІФ",ФОП Миронюк В. Ю.,Ковельське МТМО,Церква с. Городище,ПАТ "Укртелеком",Ковельське Райво. с. Городище,с. Красноволя,с. Гредьки.1. КТП-22 9:00 – 17:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)1.10:00-17:00ФОП Снитюк В.О.,ТзОВ «Силком»ФОП Гроголь Л.І.,ФОП Захарчук О.С.,ТзОВ «Торгова компанія»,ОК «Мережі»,Куць С.В.ОК «Струмочок»,ОК «Мрія»,ФОП Солонінка Р.Т., с.Струмівка вул. Сільська,1-30с.Підгайці вул. Ювілейна2. КТП-551 10:00-17:00 с.Струмівка вул.Сільська1. 9:00 – 17:00Побут, Магазини, Школи. частково с.Головно: Чкалова, Чапаєва, Пархоменка, (кучани)с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець2. ЗТП-376 9:00 – 17:00 Побут Бригада с. Самійличі3. ПЛ-0.4кВ КТП-173 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Мельники1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-479 10:00-17:00 ФОП Панасюк Анатолій Платонович (торговий кіоск). с. Будки2 ПЛ-10 кВ Л-28-09 до ЛР-.9 Магазин ''Імперія'', ''Квартал'' смт Маневичі вул.Соб'ятинського, Східна, Мохова, Зільберта, Бойка, Хакімова1. 9:00-17:00 перукарня "Шик", вул.Винниченка 9, Сухініна Юлія Юріївнам-н "Алладін", вул.Винниченка 5а, Жаріков Сергій Анатолійовичаптека"Жовтневе-ЛТД",вул.Винниченка 3, Гольчук Олексій Михайловичстрахова к."Аско",вул.Винниченка 3, Марчук Жанна АнатоліївнаСанепідемстанція, вул.Гагаріна 10, Мельник Василь Олексійовичм-н "Ірина", вул.Гагаріна 6, Кухарчук Світлана Іванівнам-н "Сон+", вул.Грушевського 4, Шостак Галина Миколаївнатерапевт. кабінет вул.Гагаріна 10, Рєпницька Галина Петрівнастом."Здоров'я", вул.Грушевського 4,Квасняк Володимир ПрокоповичНотаріус, вул. Гагаріна 6адмін приміщення Гагаріна 6перукарня Арт студія плюс Гагаріна 6 Харченко Т.М.Міський суд, вул.Гагаріна 14, Свередюк Анатолій Володимировичадвокат Воробчук М.С. Винниченка 17аптека Бойко Вінниченка 15промтоварний м-н Малахов І.В. Винниченка 17м-н ФОП Зелінська О.М. Вінниченка 17ремонт взуття, вул.Маяковського 13а, Литвинчук Ігор Володиирович"Медіа простір Інтерпровайдер",вул.Гагаріна 16/10, Кратюк Андрійм-н "Orbital", вул. Маяковського 13а, Дековець Віталій Валентиновичм-н "Для Вас", вул.Маяковського 13, Бадзюнь Віталій Миколайовичм-н "Маяк" вул.Маяковського 13, Нагорнюк Ніна Юхимівнам-н"Фуршет", вул.Маяковського 15, Міщук Лідія Йосипівна м.Нововолинськвул. В. Винниченка 3-9Грушевського 2вул.Гагаріна 6-12Грушевського 4вул. Маяковського 11Винниченко 11-17вул.Гагаріна 16, 18Маяковського 13, 152. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-22 9:00-17:00 м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького 25-591. Ф-2 КТП-38 9:30-17:00 с. Зоряне2. Ф-2,3 КТП-113 10:00-16:00 смт. Заболоття1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, мебельний цех, молитовний будинок с.Крижівка, вул. Вишнева, Лугова, Селянська, Зелена, Першотравнева4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води смт.Дубище, вул. Дібрівська, Прилісна, 1-13,4,6, Шевченка, 34-52, Польова,45-51, 1-43,2-52.6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня1. ПЛ-0.4 КТП-290 10:00-17:00 с. Седлище вул. Шкільна. Незалежності.Щорса.2. ПЛ-0.4 КТП-169 Л-1. 10:00-17:00 с.Дубечно Вул. Підварська. Костючика3. КТП-155 10:00-17:00 Ветлікарня. Ст. Вижва вул.Бридківська, Зелена, Миру1. ПЛ-0,4 кВКТП-189 Л-1,3 10:00-16:30 с.Нири2. ПЛ-0,4 кВКТП-191 10:00-16:30 АГАТ ЛТД – магазин, ПКЗ, МП «Турія»- цех с.Соловичі3. ПЛ-0,4 кВЩТП-88 Л-1 10:00-16:30 Школа, котельня с.Купичів вул.Молодіжна