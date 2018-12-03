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Волинянка відзначила 100-літній ювілей

Волинянка відзначила 100-літній ювілей
3 березня 100-річний ювілей відзначила жителька Ковеля Федорук Ганна Дементіївна.

Народилась ювілярка в селі Луківка Ковельського району в селянській сім'ї, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Відвідувати школу не було можливості, наймитувала, працювала дояркою. Після переїзду родини до Ковеля у 1961 році свою трудову діяльність розпочала в комбінаті громадського харчування. Пізніше працювала на Ковельському заводі продтоварів, звідки вийшла і на заслужений відпочинок.

Відтоді минуло чимало часу. Та незважаючи на вік, Ганна Дементіївна почуває себе добре. Адже про неї є кому турбуватись. Має єдину доньку Валентину Василівну та онука.

Напередодні іменинницю вітали рідні та знайомі. З вітальними словами до ювілярки завітали секретар міської ради Віра Федосюк та директор територіального центру Діана Возна.

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Теги: ювілей, 100 років
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