Волинянка відзначила 100-літній ювілей

3 березня 100-річний ювілей відзначила жителька КовеляНародилась ювілярка в селі Луківка Ковельського району в селянській сім'ї, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Відвідувати школу не було можливості, наймитувала, працювала дояркою. Після переїзду родини до Ковеля у 1961 році свою трудову діяльність розпочала в комбінаті громадського харчування. Пізніше працювала на Ковельському заводі продтоварів, звідки вийшла і на заслужений відпочинок.Відтоді минуло чимало часу. Та незважаючи на вік, Ганна Дементіївна почуває себе добре. Адже про неї є кому турбуватись. Має єдину доньку Валентину Василівну та онука.Напередодні іменинницю вітали рідні та знайомі. З вітальними словами до ювілярки завітали секретар міської радита директор територіального центру