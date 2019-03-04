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Великобританець став другою людиною у світі, яка вилікувалась від ВІЛ, - вчені

Великобританець став другою людиною у світі, яка вилікувалась від ВІЛ, - вчені
Згідно з дослідженням друга людина в історії досягла тривкої ремісії вірусу ВІЛ-1.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на CNN.

Зазначається, що ця особа (її називають “лондонський пацієнт”) перебуває у ремісії вже 18 місяців, відколи перестав приймати антиретровірусні препарати.

Перший випадок подолання вірусу імунодефіциту людини був зафіксований десять років тому (це так званий “берлінський пацієнт”).

Великобританець став другою людиною у світі, яка вилікувалась від ВІЛ, - вчені


Обидва пацієнти лікувалися за допомогою стовбурових клітин від донорів з рідкісною генетичною мутацією, відомою як CCR5-delta 32, носії якої резистентні до ВІЛ.

“Досягнувши ремісії у другого пацієнта із застосуванням схожого підходу, ми довели, що “берлінський пацієнт” не був аномалією, і ці лікувальні підходи справді знищили ВІЛ у цих двох людей”, – наводить видання слова Равіндри Гупти, головного автора дослідження та професора відділення інфектології та імунології в Університетському коледжі Лондона.

Про “лондонського пацієнта” відомо, що це британець, у якого діагностували ВІЛ 2003 року і який розпочав антиретровірусну терапію 2012-го. Пізніше у нього виявили лімфому та він пройшов курс хіміотерапії. Після завершення цього курсу 2016 року йому трансплантували стовбурові клітини, і пацієнт продовжив курс антиретровірусної терапії ще протягом 16 місяців. Аби перевірити, чи вилікуваний ВІЛ, британець перервав лікування, і за 18 місяців дослідження не виявляє вірус у достатній для розпізнання кількості.

Доктор Гупта додав, що використаний лікувальний метод не підходить усім пацієнтам, однак він дає надію на розробку нових стратегій лікування, включно з генетичною терапією.

Нині близько 37 мільйонів людей у світі живуть із вірусом імунодефіциту людини.

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Теги: ВІЛ, лікування, терапія, лондонський пацієнт
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