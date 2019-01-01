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Рідні благають врятувати багатодітну волинянку, яка перебуває у важкому стані в лікарні

Рідні благають врятувати багатодітну волинянку, яка перебуває у важкому стані в лікарні
У Іваничівському районі просять допомогти онкохворій мешканці села Клопочин Наталії Тхорик, яка перебуває в онкодиспансері в Луцьку у важкому стані.

Наталія – мама трьох діток, найменшій донечці виповнилося лише 5 років. Зараз діти перебувають під опікою бабусі, адже їх тато постійно знаходиться біля хворої. Допомагає йому рідна сестра дружини, - пише Буг.

Наталія третій раз лікується від онко: 5 років тому жінку рятували від раку молочної залози, потім була пухлина в голові.

“3 тижні тому вона знову дізналась про невтішний діагноз, виявили пухлину на поперековому відділі. Їй роблять променеву терапію, метастази пішли в канал, по якому проходять всі нервові закінчення. Наталка втратила слух і майже не говорить”, – розповіла Олена Мельник, рідна сестра хворої.

Рідні кажуть, що на лікування в день йде близько 5-ти тисяч гривень і просять усіх небайдужих відгукнутися на їхню біду.

Кошти на лікування можна перераховувати на картку ПриватБанку 4149629380099481 (Тхорик Роман).
Рідні благають врятувати багатодітну волинянку, яка перебуває у важкому стані в лікарні

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Теги: допомога, кошти
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