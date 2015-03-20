Луцькі школярі змагалися в журналістській майстерності. ВІДЕО





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Про те, чим корисний такий турнір розповіла завідувач міського методичного кабінету управління Луцькради Світлана Куляк.



"Ну, по-перше це вміння працювати в команді, по-друге це вміти працювати під керівництвом лідера і капітана команди. По-третє вміти працювати з інформацією".



Самі ж учасники в захваті від такого заходу, мовляв, прийшли навчитися доносити інформацію, адже вона повинна бути об'єктивною та достовірною.



У цьому, кажуть, неабияк підтримують і допомагають вчителі.



"Вчитель - це завжди моральна підтримка, адже якщо вчитель вірить в нас, то й ми віримо в себе", - вважає учасниця турніру Софія Кушнір.



Сам турнір організовано у два етапи. Перший етап проводиться на міському, районному та регіональному рівнях, а другий етап- всеукраїнський, підсумковий.



Кожен з турніру бере для себе щось корисно і не обов'язково стати великим журналістом, адже цей турнір стане в пригоді навіть якщо ви прийшли опанувати інші навички. Зокрема, впевненість в собі - додає Світлана Куляк.



"Учасники турніру пізніше розповідають, що надалі їм легше виступати перед аудиторією, в них зникає страх людей, які знаходяться перед тобою, якщо вони для тебе чужі", - переконує Світлана Куляк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся XV ювілейний турнір юних журналістів, в якому взяло участь 7 команд, які демонстрували не лише глибокі знання журналістики, а й вміння вести публічні дискусії і відстоювати свою точку зору з різних проблем.Йдеться в сюжеті Сфера ТВ Про те, чим корисний такий турнір розповіла завідувач міського методичного кабінету управління Луцькради"Ну, по-перше це вміння працювати в команді, по-друге це вміти працювати під керівництвом лідера і капітана команди. По-третє вміти працювати з інформацією".Самі ж учасники в захваті від такого заходу, мовляв, прийшли навчитися доносити інформацію, адже вона повинна бути об'єктивною та достовірною.У цьому, кажуть, неабияк підтримують і допомагають вчителі."Вчитель - це завжди моральна підтримка, адже якщо вчитель вірить в нас, то й ми віримо в себе", - вважає учасниця турніруСам турнір організовано у два етапи. Перший етап проводиться на міському, районному та регіональному рівнях, а другий етап- всеукраїнський, підсумковий.Кожен з турніру бере для себе щось корисно і не обов'язково стати великим журналістом, адже цей турнір стане в пригоді навіть якщо ви прийшли опанувати інші навички. Зокрема, впевненість в собі - додає Світлана Куляк."Учасники турніру пізніше розповідають, що надалі їм легше виступати перед аудиторією, в них зникає страх людей, які знаходяться перед тобою, якщо вони для тебе чужі", - переконує Світлана Куляк.

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