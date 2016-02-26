Немає світла, газу та дверей: у Івано-Франківську сироті виділили 9,5 кв метрів. ВІДЕО

Марії Дребот сироти, інваліда, нині матері трьох дітей, яка залишилась зовсім одна і якій не допомагає навіть держава.



Часто за порогом інтернату сиріт чекає безвихідь – вони втрачають прописку, фінансову допомогу. Соціальні служби мали б контролювати, опікуватися їхніми проблемами, допомагати отримувати гарантоване державою житло. Натомість спочатку діти, а потім дорослі, залишаються нікому не потрібними.



Мер Івано-Франківська дав дівчині житло, але замість входу – віконечко, потрапити всередину Марія не може. Їй обіцяли встановити двері, лічильник, світильник. Натомість гратами перекрили єдиний доступ всередину. За документами площа кімнатки 9,5 квадратних метрів. Окрім того, що житло геть непридатне для проживання, частину відмурував сусід.



Жодних комунікацій не проведено – немає газу, каналізації, електрики. Марія повна сирота. Ще й інвалід по зору. Нині жінка квартиру орендує. Комісію, яка обстежувала житло на придатність, знайти неможливо. Відповідальних немає.



Жінка, як інвалід, багатодітна мати та сирота, має повне право на отримання помешкання від держави в будь-якій із черг. У міській раді думають інакше – у списку вона трьохтисячна. Кажуть, у місті житла потребують понад 10 тисяч іванофранківців, а власного фонду немає.

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