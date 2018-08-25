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У місті на Волині вшанують пам'ять Тараса Шевченка

У місті на Волині вшанують пам'ять Тараса Шевченка
У Ковелі вшанують пам’ять Тараса Шевченка.

Про це повідомили у ковельській мерії.

"Так, з нагоди Шевченківських днів 10 березня о 13.30 год. відбудеться покладання квітів до пам’ятника великому Кобзарю", - йдеться у повідолменні.

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Теги: Ковель, Тарас Шевченко
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