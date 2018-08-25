У місті на Волині вшанують пам'ять Тараса Шевченка
Сьогодні, 13:50
У Ковелі вшанують пам’ять Тараса Шевченка.
Про це повідомили у ковельській мерії.
"Так, з нагоди Шевченківських днів 10 березня о 13.30 год. відбудеться покладання квітів до пам’ятника великому Кобзарю", - йдеться у повідолменні.
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Про це повідомили у ковельській мерії.
"Так, з нагоди Шевченківських днів 10 березня о 13.30 год. відбудеться покладання квітів до пам’ятника великому Кобзарю", - йдеться у повідолменні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку відзначать 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка
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