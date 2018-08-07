вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі по-звірячому побили українця, який працює таксистом

У Польщі по-звірячому побили українця, який працює таксистом
Минулої ночі в Варшаві невідомі жорстоко побили українця - водія сервісу Uber.

Між водієм і його пасажирами-поляками стався конфлікт. Вони ображали українця і вимагали, щоб він "повертався в Україну". Спочатку водія кілька разів ударили в салоні авто, після чого витягли на вулицю, де повалили на землю і знову били. Після чого пошкодили двері авто. Про це в Facebook повідомив журналіст Порталу українців Польщі PROstir. pl Євген Приходько, - передає gazeta.ua.

Водій зняв побої, тепер справу розглядає поліція.

За словами Приходька, до цього варшавські таксисти обклеювали авто Uber наклейками "говорю тільки по-українськи" і "злодій".

У Центрі моніторингу расистської і ксенофобського поведінки Польщі назвали такі акції публічною образою людей через їх походження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
бесаги і на потяг до Львіва!
Відповісти
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яке місце посідає Луцьк у ТОП-100 найпрозоріших міст України
Сьогодні, 22:06
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
Сьогодні, 21:24
У Польщі по-звірячому побили українця, який працює таксистом
Сьогодні, 21:06
Українська книжка - серед найкрасивіших у світі
Сьогодні, 20:31
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Сьогодні, 20:01
Схожі новини
Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тисяч євро Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тисяч євро
10 січень, 18:26
Обманював жінок і заганяв у борги: подробиці затримання «сутенера» з Волині. ВІДЕО Обманював жінок і заганяв у борги: подробиці затримання «сутенера» з Волині. ВІДЕО
07 серпень, 2018, 18:30
Волинянин «кидав» на гроші людей, обіцяючи документи для виїзду в Польщу Волинянин «кидав» на гроші людей, обіцяючи документи для виїзду в Польщу
12 червень, 2018, 15:52
У польському трамваї побили українця У польському трамваї побили українця
05 березень, 2018, 10:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яке місце посідає Луцьк у ТОП-100 найпрозоріших міст України
Сьогодні, 22:06
 0
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
Сьогодні, 21:24
 0
У Польщі по-звірячому побили українця, який працює таксистом
Сьогодні, 21:06
 0
Українська книжка - серед найкрасивіших у світі
Сьогодні, 20:31
 0
Працівники луцької мерії гралися в настільний теніс. ФОТО
Сьогодні, 20:01
 0
Медіа
відео
1/8