У Польщі по-звірячому побили українця, який працює таксистом
Сьогодні, 21:06
Минулої ночі в Варшаві невідомі жорстоко побили українця - водія сервісу Uber.
Між водієм і його пасажирами-поляками стався конфлікт. Вони ображали українця і вимагали, щоб він "повертався в Україну". Спочатку водія кілька разів ударили в салоні авто, після чого витягли на вулицю, де повалили на землю і знову били. Після чого пошкодили двері авто. Про це в Facebook повідомив журналіст Порталу українців Польщі PROstir. pl Євген Приходько, - передає gazeta.ua.
Водій зняв побої, тепер справу розглядає поліція.
За словами Приходька, до цього варшавські таксисти обклеювали авто Uber наклейками "говорю тільки по-українськи" і "злодій".
У Центрі моніторингу расистської і ксенофобського поведінки Польщі назвали такі акції публічною образою людей через їх походження.
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Між водієм і його пасажирами-поляками стався конфлікт. Вони ображали українця і вимагали, щоб він "повертався в Україну". Спочатку водія кілька разів ударили в салоні авто, після чого витягли на вулицю, де повалили на землю і знову били. Після чого пошкодили двері авто. Про це в Facebook повідомив журналіст Порталу українців Польщі PROstir. pl Євген Приходько, - передає gazeta.ua.
Водій зняв побої, тепер справу розглядає поліція.
За словами Приходька, до цього варшавські таксисти обклеювали авто Uber наклейками "говорю тільки по-українськи" і "злодій".
У Центрі моніторингу расистської і ксенофобського поведінки Польщі назвали такі акції публічною образою людей через їх походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
бесаги і на потяг до Львіва!
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