У Польщі по-звірячому побили українця, який працює таксистом





Між водієм і його пасажирами-поляками стався конфлікт. Вони ображали українця і вимагали, щоб він "повертався в Україну". Спочатку водія кілька разів ударили в салоні авто, після чого витягли на вулицю, де повалили на землю і знову били. Після чого пошкодили двері авто. Про це в Facebook повідомив журналіст Порталу українців Польщі PROstir. pl Євген Приходько, - передає



Водій зняв побої, тепер справу розглядає поліція.



За словами Приходька, до цього варшавські таксисти обклеювали авто Uber наклейками "говорю тільки по-українськи" і "злодій".



У Центрі моніторингу расистської і ксенофобського поведінки Польщі назвали такі акції публічною образою людей через їх походження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої ночі в Варшаві невідомі жорстоко побили українця - водія сервісу Uber.Між водієм і його пасажирами-поляками стався конфлікт. Вони ображали українця і вимагали, щоб він "повертався в Україну". Спочатку водія кілька разів ударили в салоні авто, після чого витягли на вулицю, де повалили на землю і знову били. Після чого пошкодили двері авто. Про це в Facebook повідомив журналіст Порталу українців Польщі PROstir. pl Євген Приходько, - передає gazeta.ua Водій зняв побої, тепер справу розглядає поліція.За словами Приходька, до цього варшавські таксисти обклеювали авто Uber наклейками "говорю тільки по-українськи" і "злодій".У Центрі моніторингу расистської і ксенофобського поведінки Польщі назвали такі акції публічною образою людей через їх походження.

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