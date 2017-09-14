Штормове попередження: у західних областях України – дощі і сильний вітер
Сьогодні, 12:56
В Україні сьогодні, 10 березня, оголошено штормове попередження.
Протягом доби пориви вітру в західних областях країни будуть досягати 25-28 м/с, - інформує ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 10 березня у західних областях протягом доби пориви вітру 25-28 м/с, на решті території вдень 15-20 м/с. (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомлені.
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Протягом доби пориви вітру в західних областях країни будуть досягати 25-28 м/с, - інформує ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 10 березня у західних областях протягом доби пориви вітру 25-28 м/с, на решті території вдень 15-20 м/с. (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомлені.
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