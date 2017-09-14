Штормове попередження: у західних областях України – дощі і сильний вітер





Протягом доби пориви вітру в західних областях країни будуть досягати 25-28 м/с, - інформує ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, 10 березня у західних областях протягом доби пориви вітру 25-28 м/с, на решті території вдень 15-20 м/с. (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомлені.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні сьогодні, 10 березня, оголошено штормове попередження.Протягом доби пориви вітру в західних областях країни будуть досягати 25-28 м/с, - інформує ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, 10 березня у західних областях протягом доби пориви вітру 25-28 м/с, на решті території вдень 15-20 м/с. (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомлені.

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