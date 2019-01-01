Сьогодні розпочався Великий піст: що не можна їсти та робити





Існують суперечки щодо того, скільки днів триває Великий піст. Вони викликані тим, що дехто не враховує у піст останню Страсну Седмицю, - пише



Тому одні вважають, що піст триває 40 днів, інші – що 48. По суті ж обмежень у харчуванні дотримуються протягом 48 днів.



Великий піст: правила



У піст з раціону повністю виключаються продукти тваринного походження. Крім цього, їжа повинна бути простою і дешевою, а зекономлені гроші варто витратити на благодійність. У деякі особливо суворі дні посту також забороняється термічно оброблена їжа та олія, в такі дні практикується сухоїдіння. Однак у деякі дні дозволяється вживання риби, гарячої їжі з маслом й навіть алкоголю (келиха червоного вина). З духовної точки зору, всі 48 днів посту варто провести у смиренні, не можна влаштовувати гучні вечірки.



У період Великого посту є три святкові дні, в які знімаються деякі обмеження, в цьому році вони припадають на: 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією, вино та рибу; 20 квітня – Лазарева субота: можна рибну ікру; 21 квітня, Вербна неділя – можна їсти рибу.



Що не можна їсти на Великий піст



За церковним статутом, забороняється вживання в їжу продуктів тваринного походження - м'яса, молока, яєць, риби. Риба дозволяється лише два рази за час всього посту. З понеділка по п'ятницю, якщо на ці дні не випадає якесь свято, не вживається й олія. Найбільш строгий - останній тиждень перед Великоднем – Страсна Седмиця. У перший день після Масляної, у Чистий понеділок, а також у Страсну п'ятницю віряни взагалі нічого не їдять. Щоб піст слугував зміцненню, мало відмовитися від «важкої» для травлення їжі - м'яса, жирів. Потрібно унеможливити будь-які зловживання прянощами, гострою, солоною, кислою, солодкою, жирною їжею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Великий піст у 2019 році розпочинається 11 березня та закінчується 27 квітня.Існують суперечки щодо того, скільки днів триває Великий піст. Вони викликані тим, що дехто не враховує у піст останню Страсну Седмицю, - пише УНІАН Тому одні вважають, що піст триває 40 днів, інші – що 48. По суті ж обмежень у харчуванні дотримуються протягом 48 днів.У піст з раціону повністю виключаються продукти тваринного походження. Крім цього, їжа повинна бути простою і дешевою, а зекономлені гроші варто витратити на благодійність. У деякі особливо суворі дні посту також забороняється термічно оброблена їжа та олія, в такі дні практикується сухоїдіння. Однак у деякі дні дозволяється вживання риби, гарячої їжі з маслом й навіть алкоголю (келиха червоного вина). З духовної точки зору, всі 48 днів посту варто провести у смиренні, не можна влаштовувати гучні вечірки.У період Великого посту є три святкові дні, в які знімаються деякі обмеження, в цьому році вони припадають на: 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією, вино та рибу; 20 квітня – Лазарева субота: можна рибну ікру; 21 квітня, Вербна неділя – можна їсти рибу.За церковним статутом, забороняється вживання в їжу продуктів тваринного походження - м'яса, молока, яєць, риби. Риба дозволяється лише два рази за час всього посту. З понеділка по п'ятницю, якщо на ці дні не випадає якесь свято, не вживається й олія. Найбільш строгий - останній тиждень перед Великоднем – Страсна Седмиця. У перший день після Масляної, у Чистий понеділок, а також у Страсну п'ятницю віряни взагалі нічого не їдять. Щоб піст слугував зміцненню, мало відмовитися від «важкої» для травлення їжі - м'яса, жирів. Потрібно унеможливити будь-які зловживання прянощами, гострою, солоною, кислою, солодкою, жирною їжею.

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