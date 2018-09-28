У «Промені» покажуть «Богемну рапсодію» мовою оригіналу*





Так цього тижня, 12 березня о 19:00 покажуть фільм, головний актор якого отримав цьогорічну премію «Оскар» – «Богемну рапсодію».



Тож усіх запрошують на перегляд кінострічки.



Квитки можна придбати за посиланням:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатру Multiplex, що знаходиться у розважальному центрі «Промінь» щовівторка відбувається показ фільмів мовою оригіналу.Так цього тижня, 12 березня о 19:00 покажуть фільм, головний актор якого отримав цьогорічну премію «Оскар» – «Богемну рапсодію».Тож усіх запрошують на перегляд кінострічки.Квитки можна придбати за посиланням: https://multiplex.ua/ua/movie/351754#12032019

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію