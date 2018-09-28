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У «Промені» покажуть «Богемну рапсодію» мовою оригіналу*

У «Промені» покажуть «Богемну рапсодію» мовою оригіналу*
У кінотеатру Multiplex, що знаходиться у розважальному центрі «Промінь» щовівторка відбувається показ фільмів мовою оригіналу.

Так цього тижня, 12 березня о 19:00 покажуть фільм, головний актор якого отримав цьогорічну премію «Оскар» – «Богемну рапсодію».

Тож усіх запрошують на перегляд кінострічки.

Квитки можна придбати за посиланням: https://multiplex.ua/ua/movie/351754#12032019

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Теги: Промінь, фільм
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Коментарі 1
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це якою мовою?Гейською?
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