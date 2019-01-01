Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 березня





У Луцьку можливий невеликий дощ. У Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Світязі – без опадів.



Температура повітря вночі близько -3…+1 градуса, удень – +3…+4.



Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-8 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку можливий невеликий дощ. У Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Світязі – без опадів.Температура повітря вночі близько -3…+1 градуса, удень – +3…+4.Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-8 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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