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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 березня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку можливий невеликий дощ. У Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Світязі – без опадів.

Температура повітря вночі близько -3…+1 градуса, удень – +3…+4.

Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-8 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.


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Теги: погода, прогноз
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