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Біля Луцька будуватимуть стильні котеджі. ФОТО*

Біля Луцька будуватимуть стильні котеджі. ФОТО*
У ЖК «Струмочок» збудують сім котеджів, дизайн яких розробляли з врахуванням побажань користувачів мережі Facebook.

Житловий комплекс, що у селі Струмівка Луцького району, зводить будівельна компанія «Інвестор». За словами її директора Андрія Разумовського, до проектування майбутніх котеджів підійшли відповідально. Зокрема, врахували побажання потенційних мешканців, - пише Перший.

«Я опублікував в себе на сторінці у Фейсбуці проект будинку і отримав багато зауважень. Тоді ми змінили проект і знову показали його людям. Цього разу він отримав багато схвальних відгуків. Ми не хочемо будувати те, що подобається лише мені чи архітектору, головне – задовільнити клієнтів. Не порадившись з ними, ми нічого не вирішуємо», - каже забудовник.

За новим проектом, котедж матиме два поверхи і 156 квадратних метрів площі. Всього таких котеджів буде сім.

«На нашу думку, цей будинок ідеально підходить для сім’ї, в якій є двоє чи троє дітей. У ньому – максимально багато корисної площі, нічого зайвого», - пояснює Андрій Разумовський.

«Архітектурне рішення відповідає всім сучасним міркам. Такий будинок можна збудувати в будь-якій частині світу і він все одно класно виглядатиме», - додає очільник будівельної компанії.

Наразі ціна котеджу – 79 000 доларів США. Але коли будинок буде готовим, його вартість виросте. Тож в «Інвесторі» радять не зволікати з покупкою.

«Ці будинки викликали неймовірний ажіотаж – було дуже багато звернень. Люди думали, що ми вже їх продаємо, хоча коли ми опублікували проект, то лише вивчали, чи є запит на такі котеджі, чи варто допрацьовувати проект», - розповідає маркетолог компанії «Інвестор» Ірина Новосад.

Окрім котеджів, у ЖК «Струмочок» будуть таунхауси і багатоквартирні будинки. Також там буде великий сквер зі спортивним комплексом та дитячим майданчиком.



Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

Біля Луцька будуватимуть стильні котеджі. ФОТО*
Біля Луцька будуватимуть стильні котеджі. ФОТО*

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Теги: будівництво, Струмочок
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