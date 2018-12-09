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У луцькому виші презентуватимуть книгу про «Війну Путіна проти України»

У луцькому виші презентуватимуть книгу про «Війну Путіна проти України»
У п'ятницю, 15 березня, у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбудеться авторська презентація українського перекладу книги відомого британського політолога Тараса Кузьо «Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет».

Про це повідомляють на сайті вишу.

Російська анексія Криму, гібридна війна і пряма інтервенція Кремля на сході України спричинили радикальну трансформацію міжнародного політичного ландшафту, особливо в Європі, провіщаючи те, що дехто вважає другою «холодною війною».

Тож на презентації йтиме мова про російський націоналізм та імперіалізм і як вони впливають на Україну, українофобію та ресталінізацію, злочинність і насильство, Донбас та Україну. Окремо автор книги проаналізує роль Партії Регіонів у підриві та розчленуванні України, а також розгляне тему національної ідентичності України та феномен війни Путіна.

Дата та час події:
П'ятниця, 15 Березень, 2019 - 13:00

Кінець події:
П'ятниця, 15 Березень, 2019 - 15:00

Місце проведення події:
бібліотека СНУ імені Лесі Українки (вул. Винниченка, 30а).

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Теги: Тарас Кузьо, книга, СНУ, презентація, війна, Путін
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