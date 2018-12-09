У луцькому виші презентуватимуть книгу про «Війну Путіна проти України»

Тараса Кузьо «Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет».



Про це повідомляють на сайті



Російська анексія Криму, гібридна війна і пряма інтервенція Кремля на сході України спричинили радикальну трансформацію міжнародного політичного ландшафту, особливо в Європі, провіщаючи те, що дехто вважає другою «холодною війною».



Тож на презентації йтиме мова про російський націоналізм та імперіалізм і як вони впливають на Україну, українофобію та ресталінізацію, злочинність і насильство, Донбас та Україну. Окремо автор книги проаналізує роль Партії Регіонів у підриві та розчленуванні України, а також розгляне тему національної ідентичності України та феномен війни Путіна.



Дата та час події:

П'ятниця, 15 Березень, 2019 - 13:00



Кінець події:

П'ятниця, 15 Березень, 2019 - 15:00



Місце проведення події:

бібліотека СНУ імені Лесі Українки (вул. Винниченка, 30а).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 15 березня, у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбудеться авторська презентація українського перекладу книги відомого британського політолога«Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет».Про це повідомляють на сайті вишу Російська анексія Криму, гібридна війна і пряма інтервенція Кремля на сході України спричинили радикальну трансформацію міжнародного політичного ландшафту, особливо в Європі, провіщаючи те, що дехто вважає другою «холодною війною».Тож на презентації йтиме мова про російський націоналізм та імперіалізм і як вони впливають на Україну, українофобію та ресталінізацію, злочинність і насильство, Донбас та Україну. Окремо автор книги проаналізує роль Партії Регіонів у підриві та розчленуванні України, а також розгляне тему національної ідентичності України та феномен війни Путіна.Дата та час події:П'ятниця, 15 Березень, 2019 - 13:00Кінець події:П'ятниця, 15 Березень, 2019 - 15:00Місце проведення події:бібліотека СНУ імені Лесі Українки (вул. Винниченка, 30а).

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