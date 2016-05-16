В районі на Волині 8 сіл залишилось без маршрутки





Йдеться про сільські ради, які не об’єднались в ОТГ, - повідомляє



Не забезпечене транспортне обслуговування сіл Луковичі, Бужковичі, Орищі, Лугове, Стара Лішня, Грибовиця, Самоволя, Грушів.



Про стан транспортного обслуговування населення району говорили на нараді в голови Іваничівської РДА Лілії Кревської.



Перевезення пасажирів в районі здійснюють перевізники приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі району і є в компетенції управління транспорту та інфраструктури Волинської облдержадміністрації.



Однією із проблем в організації перевезень пасажирів на внутрішньорайонних маршрутах є відсутність в районі автотранспортних підприємств та власників транспортних засобів із ліцензіями на перевезення пасажирів.



Із автостанції Іванич у всі напрямки району проходять за день 51 маршруток, які обслуговують 9 перевізників, в тому числі 2 автотранспортні підприємства.



Можливо, після проведення ремонту дороги Маркостав-Бужковичі-Луковичі-Орищі, на що передбачено 640 тисяч гривень із державного бюджету, відновиться маршрут.



25-го лютого 2019-го року у Волинській обласній державній адміністрації відбулося засідання конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на маршрутах загального користування, який проводить управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації (виставляли 38 маршрутів, але документи були подані на 13 маршрутів).



По Іваничівському району виставляли маршрути: Нововолинськ-Стара Лішня; Нововолинськ – Грушів, Орищі – Іваничі, Іваничі -Луцьк (через Орищі, Володимир-Волинський), Луцьк – Іваничі (через Горохів), але документи перевізниками подані не були.

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