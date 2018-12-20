Зірвало за лічені секунди: після буревію школа на Волині залишилась без даху. ВІДЕО

Наталії Клімович, це трапилося о 8-ій годині ранку.



Керівник підприємства, яке займається ремонтом Олег Ковальчук каже, що відновлюватимуть частину даху упродовж двох тижнів, - йдеться в сюжеті



«Була присутня в своєму кабінеті, збиралася йти на урок. Сіла заповнювати журнал і здійнявся великий штурм вітру, я спочатку навіть не зрозуміла, що сталося. Спочатку злякалася, адже одним поштовхом підняло і за лічені секунди поклало і все», - розповідає Наталія Клімович.



Школярі нині займаються фізкультурою у цьому спортзалі, дах не тече. Школяр Микола Бонгарт розповідає, що тут полюбляє грати в баскетбол, теніс, вибиванки та інші ігри.



«Я зранку прийшов до школи і мій друг сказав, що зі спортзалу знесло дах. І тоді я дуже злякався за школу, що спортзалу більше не буде. І ми будемо займатися надворі. Я не хотів займатися надворі. Там, звичайно, можна пограти футбол, але в спортзалі трохи цікавіше. Тут немає небезпеки, просто можна бігати, але страшно», - каже школяр.



Директор Топільненської школи Валентин Глушко каже, що дах покритий просмоленим руберойдом, тому й не тече. Він оглядає зруйноване негодою покриття спортзалу. Говорить, що підприємство «Західторгбуд» у вересні-жовтні 2017-го виконувало роботи зі встановлення нового покриття і давало гарантію на три роки.



«Зразу повідомив на відділ освіти району, приїхала комісія, запросив керівника підприємства, яке монтувало цей дах. Вони вчора були і сьогодні, вилазили наверх дивитися, аби встановити причину — чому так сталося. Нічого не кажуть, висновок вони робитимуть самі. Я не можу тут коментувати»



Журналісти зателефонували до керівника підприємства, аби дізнатися хто відновлюватиме цей дах і коли.



«Робітники вже працюють. Ви власним коштом відновлюватимете? Ми ще не вияснили ситуацію з Рожищенського району, але є попередня угода, що компромісно. Це не підпадає під гарантійний ремонт. У випадку смерчі, землетрусів, інших землетрусів — це являється форс-мажорними обставинами. Поки що ми бачимо, що можна відновити, закупити, поки ми закуповуємо матеріали. А далі ми побачимо, яку суму ми затратили і будемо говорити з представниками Рожищенського відділу освіти. Зараз хлопці займаються демонтажними роботами, те що буде придатне на майбутнє, то в роботі ми залишаємо, а те що вже втрачено будемо заказувати новий матеріал. Коли замовимо тоді я буду готовий сказати. Роботи орієнтовно триватимуть до двох тижнів».



Допомогти школі пообіцяли у сільській раді. Її голова Руслан Присяжнюк розповів, що через негоду у цьому і сусідніх селах повалило дерева і зірвало з хлівів кілька листків шиферу.



«Погода. Ми нею не керуємо, ми не знаємо, якою вона буде сьогодні. Зламало кілька дерев, листків, а так в загальному воно нас минувало. Будинки в самому житловому секторі не були пошкоджені, бо не було звернень громадян. Якщо десь не був закріплений якийсь листочок, то це не було якоюсь катастрофою, самі жителі розуміли, що рано чи пізно воно могло б так статися».



Нині комісія за участю фахівців Рожищенської райдержадміністрації та представників підприємства, яке встановлювало цей дах два роки тому, рахують суму збитків, завданих негодою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні через негоду над спортивною залою Топільненської школи зірвало дах. За словами заступниці директора з виховної роботи, це трапилося о 8-ій годині ранку.Керівник підприємства, яке займається ремонтомкаже, що відновлюватимуть частину даху упродовж двох тижнів, - йдеться в сюжеті Суспільного «Була присутня в своєму кабінеті, збиралася йти на урок. Сіла заповнювати журнал і здійнявся великий штурм вітру, я спочатку навіть не зрозуміла, що сталося. Спочатку злякалася, адже одним поштовхом підняло і за лічені секунди поклало і все», - розповідає Наталія Клімович.Школярі нині займаються фізкультурою у цьому спортзалі, дах не тече. Школяррозповідає, що тут полюбляє грати в баскетбол, теніс, вибиванки та інші ігри.«Я зранку прийшов до школи і мій друг сказав, що зі спортзалу знесло дах. І тоді я дуже злякався за школу, що спортзалу більше не буде. І ми будемо займатися надворі. Я не хотів займатися надворі. Там, звичайно, можна пограти футбол, але в спортзалі трохи цікавіше. Тут немає небезпеки, просто можна бігати, але страшно», - каже школяр.Директор Топільненської школикаже, що дах покритий просмоленим руберойдом, тому й не тече. Він оглядає зруйноване негодою покриття спортзалу. Говорить, що підприємство «Західторгбуд» у вересні-жовтні 2017-го виконувало роботи зі встановлення нового покриття і давало гарантію на три роки.«Зразу повідомив на відділ освіти району, приїхала комісія, запросив керівника підприємства, яке монтувало цей дах. Вони вчора були і сьогодні, вилазили наверх дивитися, аби встановити причину — чому так сталося. Нічого не кажуть, висновок вони робитимуть самі. Я не можу тут коментувати»Журналісти зателефонували до керівника підприємства, аби дізнатися хто відновлюватиме цей дах і коли.«Робітники вже працюють. Ви власним коштом відновлюватимете? Ми ще не вияснили ситуацію з Рожищенського району, але є попередня угода, що компромісно. Це не підпадає під гарантійний ремонт. У випадку смерчі, землетрусів, інших землетрусів — це являється форс-мажорними обставинами. Поки що ми бачимо, що можна відновити, закупити, поки ми закуповуємо матеріали. А далі ми побачимо, яку суму ми затратили і будемо говорити з представниками Рожищенського відділу освіти. Зараз хлопці займаються демонтажними роботами, те що буде придатне на майбутнє, то в роботі ми залишаємо, а те що вже втрачено будемо заказувати новий матеріал. Коли замовимо тоді я буду готовий сказати. Роботи орієнтовно триватимуть до двох тижнів».Допомогти школі пообіцяли у сільській раді. Її головарозповів, що через негоду у цьому і сусідніх селах повалило дерева і зірвало з хлівів кілька листків шиферу.«Погода. Ми нею не керуємо, ми не знаємо, якою вона буде сьогодні. Зламало кілька дерев, листків, а так в загальному воно нас минувало. Будинки в самому житловому секторі не були пошкоджені, бо не було звернень громадян. Якщо десь не був закріплений якийсь листочок, то це не було якоюсь катастрофою, самі жителі розуміли, що рано чи пізно воно могло б так статися».Нині комісія за участю фахівців Рожищенської райдержадміністрації та представників підприємства, яке встановлювало цей дах два роки тому, рахують суму збитків, завданих негодою.

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