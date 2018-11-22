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Жителів міста на Волині просять запастися водою

Жителів міста на Волині просять запастися водою
У Ківерцях розпочали роботи з ліквідації аварії в системі водопроводу на вулиці Незалежності. Через це можливі відключення водопостачання у значній частині міста.

Про це у соцмережі Facebook повідомив депутат Ківерцівської ОТГ Ігор Мисковець.

Мисковець додав, що ківерчанам варто зробити запаси води, якщо така можливість ще є.

Нагадаємо, учора, 13 березня, частина міста Ківерці залишилася без водопостачання через аварію на системі водопроводу на вулиці Незалежності. Аварія сталася не вперше. Балансоутримувачем системи водопроводу, написав Ігор Мисковець, є Рівненсько-Тернопільська дистанція водопостачання.

Жителів міста на Волині просять запастися водою
Жителів міста на Волині просять запастися водою
Жителів міста на Волині просять запастися водою

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Теги: Ківерці, аварія, вода
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