Жителів міста на Волині просять запастися водою





Про це у соцмережі Facebook повідомив депутат Ківерцівської ОТГ Ігор Мисковець.



Мисковець додав, що ківерчанам варто зробити запаси води, якщо така можливість ще є.



Нагадаємо, учора, 13 березня, частина міста Ківерці залишилася без водопостачання через аварію на системі водопроводу на вулиці Незалежності. Аварія сталася не вперше. Балансоутримувачем системи водопроводу, написав Ігор Мисковець, є Рівненсько-Тернопільська дистанція водопостачання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях розпочали роботи з ліквідації аварії в системі водопроводу на вулиці Незалежності. Через це можливі відключення водопостачання у значній частині міста.Про це у соцмережі Facebook повідомив депутат Ківерцівської ОТГМисковець додав, що ківерчанам варто зробити запаси води, якщо така можливість ще є.Нагадаємо, учора, 13 березня,на вулиці Незалежності. Аварія сталася не вперше. Балансоутримувачем системи водопроводу, написав Ігор Мисковець, є Рівненсько-Тернопільська дистанція водопостачання.

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