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Подружжя хотіло нелегально вивезти через Волинь унікальну книгу та старожитності

Подружжя хотіло нелегально вивезти через Волинь унікальну книгу та старожитності
Волинські митники на посту «Доманове» упередили намір подружжя вивезти з України книгу Івана Франка, видану ще за його життя та інші старожитності.

Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.

Книги «Избранные стихотворения А.К. Толстого», «Очерки по истории Западно-европейской литературы», «Шутка мецената» А. Аверченка та інша друкована продукція була видана у 1920-1925 роках.

Проте особливою цінністю серед виявлених предметів є книга Івана Франка «Місія. Чума. Казки і Сатири» видавництва українсько-руської видавничої спілки. Вона обмеженим накладом друкувалась у Львові у 1906 році, ще за життя автора.

Наскільки цінними є усі ці стародруки та картина із зображенням природи (на фото), встановлять науковці. До них скероване відповідне подання про офіційну експертизу. На часі предмети старовини вилучені на тимчасове зберігання на склад митниці.

Подружжя хотіло нелегально вивезти через Волинь унікальну книгу та старожитності



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Теги: старожитності, Доманове, Волинь, митниця
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