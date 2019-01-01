На Волині пустують майже три тисячі робочих місць
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Станом на 15 березня в базі вакансій Волинського обласного центру зайнятості є 2 736 позицій.
Саме стільки можливостей має кожен із пошукачів роботи, який перебуває на обліку в центрі зайнятості, або лише планує звернутися по допомогу. Про пошукачів роботи, вакансії та заробітні плати розповіла заступник начальника відділу статистики та прогнозування Волинського обласного центру зайнятості Наталія Будчук.
- Пані Наталіє, ми знаємо про кількість актуальних вакансій, а чи можемо простежити рівень заробітної плати у них? У яких районах платять найбільше?
- Ми маємо інформацію щодо середнього розміру заробітної плати у розрізі вакансій. Так, найвищі показники зафіксували у п’яти районах: Луцькому, Володимир-Волинському, Ковельському, Ківерцівському та місті Нововолинську. Йдеться про зарплату понад шість тисяч гривень.
- Як змінюється розмір заробітної плати, залежно від професійної діяльності?
- Тут ми бачимо, що найбільше отримують законодавці, кваліфіковані спеціалісти сільського господарства, робітники з обслуговування, складання устаткування та машин, кваліфіковані спеціалісти з інструментом.
- Чи знаєте, кого з-поміж пошукачів роботи більше в освітньому сегменті?
- Так. Проаналізувавши структуру безробітних на перше березня поточного року, бачимо: 49 % із них – люди з вищою освітою, 29 % – із професійно-технічною, решта 22 % – громадяни, які отримали загальну середню освіту.
- Ми вже знаємо про райони з найвищою середньою заробітною платою, а як поділяються вакансії?
- Серед усіх вакансій, які зараз є у нашій базі, 46,1 % – від п’яти до семи тисяч гривень.
- Кого найбільше потребують роботодавці?
- За професійними групами структури вакансій найбільшу потребу маємо у: працівниках сфери торгівлі та послуг, робітниках із обслуговування, експлуатації устаткування, кваліфікованих спеціалістах із інструментом.
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Саме стільки можливостей має кожен із пошукачів роботи, який перебуває на обліку в центрі зайнятості, або лише планує звернутися по допомогу. Про пошукачів роботи, вакансії та заробітні плати розповіла заступник начальника відділу статистики та прогнозування Волинського обласного центру зайнятості Наталія Будчук.
- Пані Наталіє, ми знаємо про кількість актуальних вакансій, а чи можемо простежити рівень заробітної плати у них? У яких районах платять найбільше?
- Ми маємо інформацію щодо середнього розміру заробітної плати у розрізі вакансій. Так, найвищі показники зафіксували у п’яти районах: Луцькому, Володимир-Волинському, Ковельському, Ківерцівському та місті Нововолинську. Йдеться про зарплату понад шість тисяч гривень.
- Як змінюється розмір заробітної плати, залежно від професійної діяльності?
- Тут ми бачимо, що найбільше отримують законодавці, кваліфіковані спеціалісти сільського господарства, робітники з обслуговування, складання устаткування та машин, кваліфіковані спеціалісти з інструментом.
- Чи знаєте, кого з-поміж пошукачів роботи більше в освітньому сегменті?
- Так. Проаналізувавши структуру безробітних на перше березня поточного року, бачимо: 49 % із них – люди з вищою освітою, 29 % – із професійно-технічною, решта 22 % – громадяни, які отримали загальну середню освіту.
- Ми вже знаємо про райони з найвищою середньою заробітною платою, а як поділяються вакансії?
- Серед усіх вакансій, які зараз є у нашій базі, 46,1 % – від п’яти до семи тисяч гривень.
- Кого найбільше потребують роботодавці?
- За професійними групами структури вакансій найбільшу потребу маємо у: працівниках сфери торгівлі та послуг, робітниках із обслуговування, експлуатації устаткування, кваліфікованих спеціалістах із інструментом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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