На Волині пустують майже три тисячі робочих місць

Станом на 15 березня в базі вакансій Волинського обласного центру зайнятості є 2 736 позицій.Саме стільки можливостей має кожен із пошукачів роботи, який перебуває на обліку в центрі зайнятості, або лише планує звернутися по допомогу. Про пошукачів роботи, вакансії та заробітні плати розповіла заступник начальника відділу статистики та прогнозування Волинського обласного центру зайнятості- Ми маємо інформацію щодо середнього розміру заробітної плати у розрізі вакансій. Так, найвищі показники зафіксували у п’яти районах: Луцькому, Володимир-Волинському, Ковельському, Ківерцівському та місті Нововолинську. Йдеться про зарплату понад шість тисяч гривень.- Тут ми бачимо, що найбільше отримують законодавці, кваліфіковані спеціалісти сільського господарства, робітники з обслуговування, складання устаткування та машин, кваліфіковані спеціалісти з інструментом.- Так. Проаналізувавши структуру безробітних на перше березня поточного року, бачимо: 49 % із них – люди з вищою освітою, 29 % – із професійно-технічною, решта 22 % – громадяни, які отримали загальну середню освіту.- Серед усіх вакансій, які зараз є у нашій базі, 46,1 % – від п’яти до семи тисяч гривень.- За професійними групами структури вакансій найбільшу потребу маємо у: працівниках сфери торгівлі та послуг, робітниках із обслуговування, експлуатації устаткування, кваліфікованих спеціалістах із інструментом.