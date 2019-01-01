вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині пустують майже три тисячі робочих місць

На Волині пустують майже три тисячі робочих місць
Станом на 15 березня в базі вакансій Волинського обласного центру зайнятості є 2 736 позицій.

Саме стільки можливостей має кожен із пошукачів роботи, який перебуває на обліку в центрі зайнятості, або лише планує звернутися по допомогу. Про пошукачів роботи, вакансії та заробітні плати розповіла заступник начальника відділу статистики та прогнозування Волинського обласного центру зайнятості Наталія Будчук.

- Пані Наталіє, ми знаємо про кількість актуальних вакансій, а чи можемо простежити рівень заробітної плати у них? У яких районах платять найбільше?

- Ми маємо інформацію щодо середнього розміру заробітної плати у розрізі вакансій. Так, найвищі показники зафіксували у п’яти районах: Луцькому, Володимир-Волинському, Ковельському, Ківерцівському та місті Нововолинську. Йдеться про зарплату понад шість тисяч гривень.

- Як змінюється розмір заробітної плати, залежно від професійної діяльності?

- Тут ми бачимо, що найбільше отримують законодавці, кваліфіковані спеціалісти сільського господарства, робітники з обслуговування, складання устаткування та машин, кваліфіковані спеціалісти з інструментом.

- Чи знаєте, кого з-поміж пошукачів роботи більше в освітньому сегменті?

- Так. Проаналізувавши структуру безробітних на перше березня поточного року, бачимо: 49 % із них – люди з вищою освітою, 29 % – із професійно-технічною, решта 22 % – громадяни, які отримали загальну середню освіту.

- Ми вже знаємо про райони з найвищою середньою заробітною платою, а як поділяються вакансії?

- Серед усіх вакансій, які зараз є у нашій базі, 46,1 % – від п’яти до семи тисяч гривень.

- Кого найбільше потребують роботодавці?

- За професійними групами структури вакансій найбільшу потребу маємо у: працівниках сфери торгівлі та послуг, робітниках із обслуговування, експлуатації устаткування, кваліфікованих спеціалістах із інструментом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центр зайнятості, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку у квартирах торгували «лівим» алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 18:51
Волинські рукопашники зібрали купу нагород на Чемпіонаті України
Сьогодні, 18:43
На Волині пустують майже три тисячі робочих місць
Сьогодні, 18:31
У Луцьку розкажуть про (не)відомих волинських співаків, театралів та художників
Сьогодні, 18:16
В озеро Пісочне випустили тисячі карасиків. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Волинянам пояснили, як зареєструватися на обліку служби зайнятості Волинянам пояснили, як зареєструватися на обліку служби зайнятості
11 березень, 18:46
Флористи, перукарі та кухарі: кого на Волині шукають роботодавці Флористи, перукарі та кухарі: кого на Волині шукають роботодавці
01 лютий, 11:44
На Волині більшість безробітних мають вищу освіту На Волині більшість безробітних мають вищу освіту
01 лютий, 11:33
Мешканцям громади на Волині розказали, як бути успішними Мешканцям громади на Волині розказали, як бути успішними
29 січень, 21:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Ring Coffee» – торти на замовлення від випускниці кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво*
Сьогодні, 19:40
 0
Українці стали менше хворіти на венеричні захворювання
Сьогодні, 19:29
 0
У Нововолинську закуплять ілюмінацію на півмільйона гривень
Сьогодні, 19:16
 0
У Польщі зростає ненависть до мусульман та українців
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку у квартирах торгували «лівим» алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 18:51
 0
Медіа
відео
1/8