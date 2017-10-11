У Києві лікаря облили невідомою рідиною
Сьогодні, 15:08
У Голосіївському районі Києва медику поряд із лікарнею виплеснули в обличчя невідому рідину. Постраждалого забрала швидка допомога, а зловмисник утік.
У прес-службі поліції Києва не уточнюють, яку саме речовину використовував нападник, однак потерпілий перебуває у важкому стані. Джерела OBOZREVATEL повідомили, що в нього хімічні опіки обличчя.
"15 березня о 9 ранку в поліцію надійшло повідомлення, що на вул. Єнісейській біля лікарні чоловік вилив невідому рідину на медика", ‒ уточнили правоохоронці.
У поліції зареєстрували два кримінальні провадження – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і хуліганство.
Очевидці стверджують, що працівники комунальних служб водою змивали сліди з асфальту на місці нападу. Медика атакували просто на сходах.
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У прес-службі поліції Києва не уточнюють, яку саме речовину використовував нападник, однак потерпілий перебуває у важкому стані. Джерела OBOZREVATEL повідомили, що в нього хімічні опіки обличчя.
"15 березня о 9 ранку в поліцію надійшло повідомлення, що на вул. Єнісейській біля лікарні чоловік вилив невідому рідину на медика", ‒ уточнили правоохоронці.
У поліції зареєстрували два кримінальні провадження – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і хуліганство.
Очевидці стверджують, що працівники комунальних служб водою змивали сліди з асфальту на місці нападу. Медика атакували просто на сходах.
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