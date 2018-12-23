Найстаршому жителю села на Волині «стукнуло» 100 років. ФОТО

Сьогодні, 15 березня, святкує своє 100-річчя- найстарший житель с. Литовеж Литовезької громади.Про це повідомили у спільноті "Литовезька об'єднана територіальна громада".Учасники художньої самодіяльності БК с. Литовеж, представники Литовезької сільської ради та педагогічний колектив Литовезького ліцею прийшли привітати ювіляра та висловити найщиріші побажання."Шалапай Іван Сидорович 15.03.1919 року народження. Інвалід війни І групи, учасник бойових дій. В 1940 році забрали до війська. У 1943 році на фронті під Сталінградом воював до переломного періоду у війні, коли німецькі війська почали відступати. Під Сталінградом був контужений, 6 місяців лікувався в госпіталі. З 22.06.1941р. по 03.09.1945р. перебував на війні в Японії. Через 6 місяців служби, після вибуху атомної бомби на Хіросімі, повантажили в ешелони і відправили на Брест. Звільнився 9 травня 1946 року", - пишуть про Івана односельчани.Згодом Іван одружився з Афанасією Кузьмівною, з якою прожив 58 років. Має доньку Галину, внуків Валентину та Івана, правнуків Дмитра та Яна."Чоловік також працював слюсарем на 3 шахті м.Нововолинська, потім -7 –й та 9-й, всього 58 років стажу. Після виходу на пенсію працював підвізником на фермі та на скирдовці соломи в колгоспі.Зараз разом з донькою далі трудиться по господарству, мають 20 га землі. Бажаємо Вам прожити ще багато-багато років в оточенні своєї великої родини, яка цінує вас та дуже любить!" - йдеться у повідомленні.