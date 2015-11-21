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В Одесі затримали чоловіка з наркотиками на 1 мільйон гривень. ФОТО. ВІДЕО

В Одесі затримали чоловіка з наркотиками на 1 мільйон гривень. ФОТО. ВІДЕО
30-річний житель Запорізької області розповсюджував заборонені засоби шляхом «закладок» в Приморському районі міста.

Повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Працівники відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили чоловіка, коли той безпосередньо розкладав «товар» в місця, де в подальшому його повинні були забрати покупці.

В Одесі затримали чоловіка з наркотиками на 1 мільйон гривень. ФОТО. ВІДЕО


Під час проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у зловмисника більше кілограма частково розфасованої психотропної речовини хімічного походження та декілька десятків грам марихуани. Вилучене направили на експертизу. За цінами «чорного ринку» приблизна вартість «солей» - понад мільйон гривень.

В Одесі затримали чоловіка з наркотиками на 1 мільйон гривень. ФОТО. ВІДЕО




Зі слів правопорушника, партію наркотиків він привіз із Запорізької області для збуту в Одесі.

В Одесі затримали чоловіка з наркотиками на 1 мільйон гривень. ФОТО. ВІДЕО

В Одесі затримали чоловіка з наркотиками на 1 мільйон гривень. ФОТО. ВІДЕО


За даним фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертизи буде вирішуватися питання про зміну кваліфікації на ч.3 ст.307 ККУ.

Слідство триває.

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Теги: наркотики, Одеса, поліція, закладка
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