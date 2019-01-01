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На «Устилузі» затримали чоловіка з підробленим паспортом

На «Устилузі» затримали чоловіка з підробленим паспортом
В п'ятницю, 15-го березня, на митно-пропускному пункті “Устилуг-Зосін” затримали українця, який у паспорті вніс виправлення.

Про це розповіли у Володимир-Волинському відділі поліції для журналістів “БУГ”.

Близько 2:30 у МПП “Устилуг-Зосін” на паспортному контролі, працівники прикордонної служби перевіряли паспорти для виїзду за кордон. В документі на п’ятій сторінці на відтиску печатки перебування на тимчасовому обліку ПУ (Посольства України – ред.) в Республіці Польща, працівники митниці помітили ознаки підроблення документу.

Зокрема звернули увагу, що були наявні ознаки виправлення року перебування на обліку із 2018 на 2020 рік.

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Теги: паспорт, Устилуг, документ, підробка, поліція
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