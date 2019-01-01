На «Устилузі» затримали чоловіка з підробленим паспортом





Про це розповіли у Володимир-Волинському відділі поліції для журналістів



Близько 2:30 у МПП “Устилуг-Зосін” на паспортному контролі, працівники прикордонної служби перевіряли паспорти для виїзду за кордон. В документі на п’ятій сторінці на відтиску печатки перебування на тимчасовому обліку ПУ (Посольства України – ред.) в Республіці Польща, працівники митниці помітили ознаки підроблення документу.



Зокрема звернули увагу, що були наявні ознаки виправлення року перебування на обліку із 2018 на 2020 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В п'ятницю, 15-го березня, на митно-пропускному пункті “Устилуг-Зосін” затримали українця, який у паспорті вніс виправлення.Про це розповіли у Володимир-Волинському відділі поліції для журналістів “БУГ” Близько 2:30 у МПП “Устилуг-Зосін” на паспортному контролі, працівники прикордонної служби перевіряли паспорти для виїзду за кордон. В документі на п’ятій сторінці на відтиску печатки перебування на тимчасовому обліку ПУ (Посольства України – ред.) в Республіці Польща, працівники митниці помітили ознаки підроблення документу.Зокрема звернули увагу, що були наявні ознаки виправлення року перебування на обліку із 2018 на 2020 рік.

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