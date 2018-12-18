«Ваша діяльність заслуговує визнання і всілякої поваги», – Президент Німеччини про юних волинських дипломатів
Сьогодні, 21:35
Юні ковельські дипломати отримали чергові листи-відповіді від світових лідерів. Про це повідомляють у прес-центрі Благодійної організації «Благодійний фонд «Позитивна взаємодія».
«Ваша діяльність на благо дітей і людей, які потребують допомоги, заслуговує визнання і всілякої поваги. Федеральний Президент бажає вашій організації великих успіхів, а тобі і твоїм братам - всього найкращого», – йдеться у листі від Федерального Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який адресований 14-річній ковельчанці Марійці Мовчан та її братам Павлу і Борису.
Надаючи високі оцінки діяльності юних «дипломатів» з Волині у визначного європейського дипломата зазначили: «Ви робите внесок у те, щоб полегшити скрутне становище людей, і щоб вони відчули, що хтось піклується про них».
Марійці Мовчан і її братам Павлу і Борису приємно отримати таку позитивну оцінку дипломатичній і благодійній діяльності від досвідченого, авторитетного і справжнього європейського дипломата з великим досвідом роботи.
Крім того, нещодавно Папа Римський Франциск надіслав персональний автограф юним «дипломатам» з Ковеля в знак підтримки їх благодійної діяльності і креативних ініціатив щодо вирішення соціальних проблем.
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«Ваша діяльність на благо дітей і людей, які потребують допомоги, заслуговує визнання і всілякої поваги. Федеральний Президент бажає вашій організації великих успіхів, а тобі і твоїм братам - всього найкращого», – йдеться у листі від Федерального Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який адресований 14-річній ковельчанці Марійці Мовчан та її братам Павлу і Борису.
Надаючи високі оцінки діяльності юних «дипломатів» з Волині у визначного європейського дипломата зазначили: «Ви робите внесок у те, щоб полегшити скрутне становище людей, і щоб вони відчули, що хтось піклується про них».
Марійці Мовчан і її братам Павлу і Борису приємно отримати таку позитивну оцінку дипломатичній і благодійній діяльності від досвідченого, авторитетного і справжнього європейського дипломата з великим досвідом роботи.
Крім того, нещодавно Папа Римський Франциск надіслав персональний автограф юним «дипломатам» з Ковеля в знак підтримки їх благодійної діяльності і креативних ініціатив щодо вирішення соціальних проблем.
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