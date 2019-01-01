Ковельські педагоги стажувались у Варшаві. ФОТО





Про це повідомляється на



Освітня Програма передбачає співпрацю ковельських педагогів з Академією економіко-гуманістичною у Варшаві та Таврійським національним університетом імені В.І.Вернадського.



Ковельчани вивчали методику написання проектів, мали можливість прослухати лекції науковця, офіційного координатора заходу з української сторони Василя Байцима. Ознайомились з досвідом роботи польських колег під час презентації діяльності директора освітнього товариства «Vizja» (приватний заклад освіти в передмісті Варшави) Міхала Ольчака та у ході безпосереднього візиту до цієї приватної школи.



Оглянули будівництво ще одного корпусу Академії, що проходить згідно з європейськими стандартами та в рамках міжнародного проекту. У приміщенні нової будівлі, площею понад 30 тисяч метрів квадратних, буде розташована філія освітнього товариства «Vizja», де учні будуть готуватись до здобуття професій під час продовження навчання в Академії.



Усі учасники ковельської делегації отримали сертифікати від ректора Академії Марії Сєрпінської та обговорили напрями майбутньої спільної діяльності з польськими колегами. Пріоритетним напрямками співпраці освітяни називають підвищення комунікації учнів українських та польських закладів освіти, а також реалізація нових спільних освітніх проектів.



Довідково: «Еразмус+» – це програма Європейського Союзу, що підтримує стратегічні та інші напрямки співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки молоді. Разом з понад 150 країнами світу Україна є партнером Програми.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Делегація директорів навчальних закладів Ковеля перебували на стажуванні у Варшаві у рамках міжнародної освітньої програми «Еразмус+».Про це повідомляється на сайті Ковельської міської ради.Освітня Програма передбачає співпрацю ковельських педагогів з Академією економіко-гуманістичною у Варшаві та Таврійським національним університетом імені В.І.Вернадського.Ковельчани вивчали методику написання проектів, мали можливість прослухати лекції науковця, офіційного координатора заходу з української сторони. Ознайомились з досвідом роботи польських колег під час презентації діяльності директора освітнього товариства «Vizja» (приватний заклад освіти в передмісті Варшави)та у ході безпосереднього візиту до цієї приватної школи.Оглянули будівництво ще одного корпусу Академії, що проходить згідно з європейськими стандартами та в рамках міжнародного проекту. У приміщенні нової будівлі, площею понад 30 тисяч метрів квадратних, буде розташована філія освітнього товариства «Vizja», де учні будуть готуватись до здобуття професій під час продовження навчання в Академії.Усі учасники ковельської делегації отримали сертифікати від ректора Академіїта обговорили напрями майбутньої спільної діяльності з польськими колегами. Пріоритетним напрямками співпраці освітяни називають підвищення комунікації учнів українських та польських закладів освіти, а також реалізація нових спільних освітніх проектів.Довідково: «Еразмус+» – це програма Європейського Союзу, що підтримує стратегічні та інші напрямки співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки молоді. Разом з понад 150 країнами світу Україна є партнером Програми.

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