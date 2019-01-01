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Ковельські педагоги стажувались у Варшаві. ФОТО

Ковельські педагоги стажувались у Варшаві. ФОТО
Делегація директорів навчальних закладів Ковеля перебували на стажуванні у Варшаві у рамках міжнародної освітньої програми «Еразмус+».

Про це повідомляється на сайті Ковельської міської ради.

Освітня Програма передбачає співпрацю ковельських педагогів з Академією економіко-гуманістичною у Варшаві та Таврійським національним університетом імені В.І.Вернадського.

Ковельчани вивчали методику написання проектів, мали можливість прослухати лекції науковця, офіційного координатора заходу з української сторони Василя Байцима. Ознайомились з досвідом роботи польських колег під час презентації діяльності директора освітнього товариства «Vizja» (приватний заклад освіти в передмісті Варшави) Міхала Ольчака та у ході безпосереднього візиту до цієї приватної школи.

Оглянули будівництво ще одного корпусу Академії, що проходить згідно з європейськими стандартами та в рамках міжнародного проекту. У приміщенні нової будівлі, площею понад 30 тисяч метрів квадратних, буде розташована філія освітнього товариства «Vizja», де учні будуть готуватись до здобуття професій під час продовження навчання в Академії.

Усі учасники ковельської делегації отримали сертифікати від ректора Академії Марії Сєрпінської та обговорили напрями майбутньої спільної діяльності з польськими колегами. Пріоритетним напрямками співпраці освітяни називають підвищення комунікації учнів українських та польських закладів освіти, а також реалізація нових спільних освітніх проектів.

Довідково: «Еразмус+» – це програма Європейського Союзу, що підтримує стратегічні та інші напрямки співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки молоді. Разом з понад 150 країнами світу Україна є партнером Програми.

Ковельські педагоги стажувались у Варшаві. ФОТО

Ковельські педагоги стажувались у Варшаві. ФОТО

Ковельські педагоги стажувались у Варшаві. ФОТО

Ковельські педагоги стажувались у Варшаві. ФОТО

Ковельські педагоги стажувались у Варшаві. ФОТО

Ковельські педагоги стажувались у Варшаві. ФОТО

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Теги: педагоги, стажування, Ковель, Варшава
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