У Луцьку ремонтують військові двигуни Індонезії





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Мова йде про двигуни марки АЛ-31Ф, що встановлюються на винищувачі Су-27.



На озброєнні ВПС Індонезії перебуває п’ять винищувачів Су-27СК та ще близько десяти Су-30. Останні оснащуються модернізованим варіантом двигуна – АЛ-30ФП, що мають керований вектор тяги.



Перші два винищувачі Су-27СК, поставлені Росією до Індонезії у 2003 році впродовж грудня 2015-го по липень 2017-го року проходили ремонт на «559 Авіаційному ремонтному заводі» у місті Барановічі в Білорусі.



Су-27СК – експортний варіант радянського винищувача четвертого покоління Су-27, що був поставлений на озброєння в СРСР у 1982 році. Був розроблений у ВАТ «Дослідно-конструкторське бюро Сухого» в Росії.

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