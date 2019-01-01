У Луцьку відбувся Чемпіонат України з ММА серед дітей та юнаків: як це було. ФОТО

16 березня у Луцьку відбулася грандіозна спортивна подія національного масштабу – Чемпіонат України з ММА серед дітей та юнаків.320 учасників з 22 областей віком від 10 до 16 років змагалися за звання кращих бійців ММА та виборювали чемпіонські титули, - інформує прес-служба СК «Воїн».Крім того, за результатами проведеного чемпіонату буде сформована збірна команда України для поїздки на Чемпіонат світу з ММА, який пройде влітку у Римі.В день змагань у спортивному залі «Адреналін Сіті» яблуко було ніде впасти: учасники, тренери, вболівальники. А ще аж чотири октагона для спортсменів, в яких одночасно відбувалися бої. За словами президента Федерації ММА у Волинській області, який і взяв на себе усю організацію змагань, це вперше Чемпіонат України з ММА серед дітей проходить у клітках, бо раніше вони змагалися на татамі та боксерському ринзі.«Октагон не порівняти з татамі. Це зовсім інші емоції та настрій у бійців. Дітям це додає ще більше впевненості, адже, заходячи в клітку, вони налаштовуються на справжню боротьбу та відчувають себе дорослими», - розповів Михайло Смолка.Серед запрошених гостей – представники всеукраїнської Федерації ММА та голова Волинської ОДА, який теж долучився до організації змагань, а головне – презентував спортивному клубу «Воїн» клітку-«октагон» для боїв, яка використовувалася як центральний майданчик для проведення фінальних поєдинків чемпіонату.«Особливо я радий бачити збірні команди з Донецької та Луганської областей. Спасибі, що дбаєте про Україну і вважаєте себе Українцями», - сказав Олександр Савченко у вітальному слові.Також він подякував усім спортсменам, які з’їхалися на чемпіонат, за їхню важку працю та перемоги.«Коли інші відпочивають, ви працюєте над собою. Ви надійні, ви вмієте перемагати. Хочу, щоб сьогодні кожен із вас переміг: хтось себе, хтось суперника, аби ставати кращим», - наголосив голова ОДА.Президент Федерації України з ММА у Волинській області Михайло Смолка подякував Олександру Савченку за подаровану клітку та вручив йому ексклюзивну подяку.«Нинішній Чемпіонат – це свято спорту, перемоги та яскравих вражень. Спортсмени, які зібралися тут, - це надія та майбутнє Федерації ММА та України. Через кілька років багато з вас потраплять до складу дорослої збірної України з ММА, яка буде виступати на міжнародних змаганнях та представляти нашу країну», - зауважив віце-президент Федерації ММА УкраїниВолинську збірну на Чемпіонаті України з ММА представляли 52 бійці з клубів «Воїн», «Прайд», «Магістр», «Рубіж» та «Інсайт».Як розповів головний тренер збірної та клубу «Воїн», готували спортсменів напередодні чемпіонату своїми силами.«Разом з тренеромми інтенсивно готували збірну до цих змагань. Тренувальні збори відбувалися у Луцьку. До нас приїздив чемпіон Вірменії серед молоді з вільної боротьби Мгер Маргарян, який показав нашим хлопцям вже відомі прийоми та переходи та продемонстрував нові», - розповів Андрій Зінчук.Результати Чемпіонату України з ММА для багатьох були передбачуваними, а для когось стали приємною несподіванкою. Перше командне місце посіла збірна Волинської області. Друге – у Черкаської області, третє – за Вінниччиною.А ще волинські спортивні клуби поповнилися чималою кількістю чемпіонів.Результати спортсменів збірної Волині:І місце: Вадим Ковальський (Воїн), Максим Чайковський (Воїн), Юрій Пасич (Воїн), Ярослав Новосад (Воїн), Філонюк Захар (Прайд), Владислав Кесарелі (Прайд), Ілля Сломінський (Прайд).ІІ місце: Богдан Лобудяк (Воїн), Коливанюк (Прайд), Петренко (Інсайт), Олександр Митрофанюк (Воїн), Остап Михальчук ( Магістр).ІІІ місце: Павло Ворошило (Прайд), Іван Бортніков (Прайд), Артур Фидрик (Прайд), Назар Юскевич (Воїн), Гончарук (Магістр), Ярмолюк ( Магістр), Віктор Кравчук (Магістр), Дмитро Корж ( Воїн), Богдан Поліщук (Воїн), Іван Пасич (Воїн), Влад Марчук (Воїн) та Олександр Шевчик (Воїн).«Нічого особливого не сталося. Після інтенсивного підготовчого процесу хлопці перебували на піку функціональної форми та психоемоційному підйомі, тому результати не змусили на себе чекати – в клубі «Воїн» додалося ще 4 чемпіона України з ММА, інші клуби-члени збірної теж здобули багато нагород, з чим ми їх і вітаємо», - поділився думками про Чемпіонат директор клубу «Воїн», тренер збірної Волині з ММА Дмитро Василенко.Відвідувачі Чемпіонату України з ММА відзначили високий рівень проведення змагань та їх організацію, а спортсмени та їх тренери вкотре переконалися, що в українського ММА є майбутнє і те що вони роблять, є не даремною, а перспективною справою.