Луцьком на Daewoo Lanos їздила жінка «під градусом»
Сьогодні, 09:38
У Луцьку впіймали п’яну водійку.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Інцидент трапився у ніч на 19 березня. Водійка видала себе тим, що не увімкнула покажчик повороту на проспекті Соборності.
37-річна жінка за кермом Daewoo Lanos мала ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка. У крові водійки виявили 1, 42 проміле алкоголю. На порушницю оформили необхідні матеріали.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Інцидент трапився у ніч на 19 березня. Водійка видала себе тим, що не увімкнула покажчик повороту на проспекті Соборності.
37-річна жінка за кермом Daewoo Lanos мала ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка. У крові водійки виявили 1, 42 проміле алкоголю. На порушницю оформили необхідні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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