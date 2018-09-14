вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьком на Daewoo Lanos їздила жінка «під градусом»

Луцьком на Daewoo Lanos їздила жінка «під градусом»
У Луцьку впіймали п’яну водійку.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.

Інцидент трапився у ніч на 19 березня. Водійка видала себе тим, що не увімкнула покажчик повороту на проспекті Соборності.

37-річна жінка за кермом Daewoo Lanos мала ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка. У крові водійки виявили 1, 42 проміле алкоголю. На порушницю оформили необхідні матеріали.
Луцьком на Daewoo Lanos їздила жінка «під градусом»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: п'яний за кермом, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку неадекватний чоловік перебрав з наркотиками і кричав про допомогу
Сьогодні, 09:49
На Волині злодій викрав з гаража 300 літрів дизпалива
Сьогодні, 09:42
Луцьком на Daewoo Lanos їздила жінка «під градусом»
Сьогодні, 09:38
У Луцьку перехожі «спалили» п’яного водія на бусі
Сьогодні, 09:33
Гідні зарплати та відсіч Росії: про що кандидат в Президенти Валентин Наливайченко говорив з лучанами*
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
У Луцьку перехожі «спалили» п’яного водія на бусі У Луцьку перехожі «спалили» п’яного водія на бусі
Сьогодні, 09:33
У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі» У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі»
14 вересень, 2018, 09:29
П’яний і без прав: Луцьком катався водій-порушник П’яний і без прав: Луцьком катався водій-порушник
01 червень, 2017, 13:14
У Луцьку п’яний водій намагався підкупити патрульних У Луцьку п’яний водій намагався підкупити патрульних
26 травень, 2017, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через кордон на Волині хотів проскочити чоловік з «травичкою»
Сьогодні, 10:15
 0
Поблизу Володимира фермер викинув у поле 30 туш свиней
Сьогодні, 10:13
 0
У Ковелі затримали молодика, який вчинив стрілянину на зупинці
Сьогодні, 09:58
 0
«Якби не війна»: донька загиблого айдарівця з Волині написала зворушливий пост до його 50-річчя
Сьогодні, 09:55
 0
У Луцьку неадекватний чоловік перебрав з наркотиками і кричав про допомогу
Сьогодні, 09:49
 0
Медіа
відео
1/8