Луцьком на Daewoo Lanos їздила жінка «під градусом»





Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.



Інцидент трапився у ніч на 19 березня. Водійка видала себе тим, що не увімкнула покажчик повороту на проспекті Соборності.



37-річна жінка за кермом Daewoo Lanos мала ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка. У крові водійки виявили 1, 42 проміле алкоголю. На порушницю оформили необхідні матеріали.



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