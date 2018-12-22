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Через кордон на Волині хотів проскочити чоловік з «травичкою»

Через кордон на Волині хотів проскочити чоловік з «травичкою»
На Волині затримали чоловіка, який хотів через "Ягодин" провезти «травичку».

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

У пункті пропуску "Ягодин" волинські митники виявили у громадянина України, який повертався на батьківщину, речовину рослинного походження темно-зеленого кольору. 4,6г подрібненої «травички» містились у паперовому згортку, у кишені верхнього одягу водія.

Вона схожа на наркотичний засіб – марихуану.

"Нагадаємо, канабіс та похідні його первинної обробки, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 включений до переліку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений.

Відтак, речовина вилучена для проведення експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів)", - йдеться у повідомленні.

До слова, незалежно від ваги чи інших кількісних характеристик особливо небезпечних наркотичних засобів, їх переміщення через державний кордон є кримінальним злочином, а санкція ст.. 305 ККУ сягає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

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Теги: кордон, наркотики, митниця
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