вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський обласний центр зайнятості співпрацює з ЦНАПом

Волинський обласний центр зайнятості співпрацює з ЦНАПом
Волинський обласний центр зайнятості почав співпрацю з Центром надання адміністративних послуг.

6 березня організації підписали Меморандум про співпрацю у сегменті надання послуг іноземцям, які працюють в Україні.

Із 18 березня цього року подача документів щодо видачі, продовження терміну дії, внесення змін, скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства будуть здійснювати через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради (відповідно до наказу Волинського обласного центру зайнятості від 11.03.2019 року № 83).

Сторони співпрацюватимуть щодо надання адміністративних послуг у сфері видачі, продовження строку дії, внесення змін, скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, в результаті чого суб’єктові звернення надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Співпраця ВОЦЗ та ЦНАПу спрямована на формування сприятливого середовища й розширення можливостей доступу до отримання адміністративних послуг для роботодавців.

Отримати документи можна за адресою:
43025, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, буд. 35 (Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку).

Для отримання детальнішої інформації щодо послуги телефонуйте за номером: (0332)78-79-95, пишіть на електронну адресу: [email protected] або ж скористайтеся ресурсом http://e-services.volyn.ua/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центр зайнятості, Роман Романюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський обласний центр зайнятості співпрацює з ЦНАПом
Сьогодні, 17:56
На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО
Сьогодні, 17:46
У Луцьку загидили територію за «Гостинцем». ФОТО
Сьогодні, 17:34
На Житомирщині під час пологів померли породілля і дитина
Сьогодні, 17:30
Психологічна допомога на колесах: луцькому центру для атовців купили автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 17:28
Схожі новини
На Волині більшість безробітних мають вищу освіту На Волині більшість безробітних мають вищу освіту
01 лютий, 11:33
Наша ціль – у максимально короткий проміжок часу знайти роботу, – керівник волинського центру зайнятості Наша ціль – у максимально короткий проміжок часу знайти роботу, – керівник волинського центру зайнятості
01 лютий, 11:32
«Сьогодні центр зайнятості – це вже не біржа праці», - керівник Волинського центру зайнятості «Сьогодні центр зайнятості – це вже не біржа праці», - керівник Волинського центру зайнятості
01 січень, 01:14
Волинський центр зайнятості презентував проект «Територія майстерності». ФОТО Волинський центр зайнятості презентував проект «Територія майстерності». ФОТО
19 грудень, 2018, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський обласний центр зайнятості співпрацює з ЦНАПом
Сьогодні, 17:56
 0
На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО
Сьогодні, 17:46
 0
У Луцьку загидили територію за «Гостинцем». ФОТО
Сьогодні, 17:34
 0
На Житомирщині під час пологів померли породілля і дитина
Сьогодні, 17:30
 0
Психологічна допомога на колесах: луцькому центру для атовців купили автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8