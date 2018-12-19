Волинський обласний центр зайнятості співпрацює з ЦНАПом

Волинський обласний центр зайнятості почав співпрацю з Центром надання адміністративних послуг.6 березня організації підписали Меморандум про співпрацю у сегменті надання послуг іноземцям, які працюють в Україні.Із 18 березня цього року подача документів щодо видачі, продовження терміну дії, внесення змін, скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства будуть здійснювати через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради (відповідно до наказу Волинського обласного центру зайнятості від 11.03.2019 року № 83).Сторони співпрацюватимуть щодо надання адміністративних послуг у сфері видачі, продовження строку дії, внесення змін, скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, в результаті чого суб’єктові звернення надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.Співпраця ВОЦЗ та ЦНАПу спрямована на формування сприятливого середовища й розширення можливостей доступу до отримання адміністративних послуг для роботодавців.