Волинський обласний центр зайнятості співпрацює з ЦНАПом
Сьогодні, 17:56
Волинський обласний центр зайнятості почав співпрацю з Центром надання адміністративних послуг.
6 березня організації підписали Меморандум про співпрацю у сегменті надання послуг іноземцям, які працюють в Україні.
Із 18 березня цього року подача документів щодо видачі, продовження терміну дії, внесення змін, скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства будуть здійснювати через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради (відповідно до наказу Волинського обласного центру зайнятості від 11.03.2019 року № 83).
Сторони співпрацюватимуть щодо надання адміністративних послуг у сфері видачі, продовження строку дії, внесення змін, скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, в результаті чого суб’єктові звернення надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.
Співпраця ВОЦЗ та ЦНАПу спрямована на формування сприятливого середовища й розширення можливостей доступу до отримання адміністративних послуг для роботодавців.
Отримати документи можна за адресою:
43025, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, буд. 35 (Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку).
Для отримання детальнішої інформації щодо послуги телефонуйте за номером: (0332)78-79-95, пишіть на електронну адресу: [email protected] або ж скористайтеся ресурсом http://e-services.volyn.ua/
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6 березня організації підписали Меморандум про співпрацю у сегменті надання послуг іноземцям, які працюють в Україні.
Із 18 березня цього року подача документів щодо видачі, продовження терміну дії, внесення змін, скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства будуть здійснювати через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради (відповідно до наказу Волинського обласного центру зайнятості від 11.03.2019 року № 83).
Сторони співпрацюватимуть щодо надання адміністративних послуг у сфері видачі, продовження строку дії, внесення змін, скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, в результаті чого суб’єктові звернення надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.
Співпраця ВОЦЗ та ЦНАПу спрямована на формування сприятливого середовища й розширення можливостей доступу до отримання адміністративних послуг для роботодавців.
Отримати документи можна за адресою:
43025, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, буд. 35 (Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку).
Для отримання детальнішої інформації щодо послуги телефонуйте за номером: (0332)78-79-95, пишіть на електронну адресу: [email protected] або ж скористайтеся ресурсом http://e-services.volyn.ua/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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