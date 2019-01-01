Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 березня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +7…+8. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +7…+8. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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