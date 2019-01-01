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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 березня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +7…+8. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.





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Теги: прогноз, погода, Волинь
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