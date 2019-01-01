У Луцьку біля Київського майдану гепнулися дві автівки. ФОТО





Про це повідомили очевидці аварії, - пишуть



BMW на іноземній реєстрації, ймовірно, не дотримавшись дистанції, в'їхала в Рено.



Водій останньої, зі слів очевидців, призупинився, аби пропустити пішохода на пішохідному переході. В той час в нього влетіло BMW.



Транспортні засоби отримали незначних механічних пошкоджень. Наразі інформації про постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю двох легковиків трапилася у Луцьку 20 березня поблизу податкової.Про це повідомили очевидці аварії, - пишуть Волинські новини BMW на іноземній реєстрації, ймовірно, не дотримавшись дистанції, в'їхала в Рено.Водій останньої, зі слів очевидців, призупинився, аби пропустити пішохода на пішохідному переході. В той час в нього влетіло BMW.Транспортні засоби отримали незначних механічних пошкоджень. Наразі інформації про постраждалих немає.

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