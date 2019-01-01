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У Луцьку біля Київського майдану гепнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку біля Київського майдану гепнулися дві автівки. ФОТО
Аварія за участю двох легковиків трапилася у Луцьку 20 березня поблизу податкової.

Про це повідомили очевидці аварії, - пишуть Волинські новини.

BMW на іноземній реєстрації, ймовірно, не дотримавшись дистанції, в'їхала в Рено.

Водій останньої, зі слів очевидців, призупинився, аби пропустити пішохода на пішохідному переході. В той час в нього влетіло BMW.

Транспортні засоби отримали незначних механічних пошкоджень. Наразі інформації про постраждалих немає.

У Луцьку біля Київського майдану гепнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку біля Київського майдану гепнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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