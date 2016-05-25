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На Волині дроворуб-нелегал відшкодував 40 000 гривень збитків

На Волині дроворуб-нелегал відшкодував 40 000 гривень збитків
На Волині чоловік, який незаконно рубав ліс, відшкодував майже 40 тис. грн.

Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.

Нагадаємо, на початку березня державною лісова охорона у Сокричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» виявила крадіжку дубів та оперативно встановила всі обставини та особу порушника.

"Весь цей час лісівники тримали справу на контролі. Так, у результаті злагоджених оперативних дій лісової охорони вину порушника було доведено.

Чоловік, а це житель Маневицького р-ну, свою вину визнав повністю.

Відповідно до складеного протоколу, було винесено постанову про сплату адмінштрафу та стягнення збитків", - йдеться у повідомленні.

Порушник сплатив суми штрафу та збитків у повному обсязі. А це загалом ­ майже 40 тис. грн.

Кошти вже надійшли до бюджету Тростянецької ОТГ Маневицького р-ну.

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Теги: ліс, вирубка, лісівники, гроші
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