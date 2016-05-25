На Волині дроворуб-нелегал відшкодував 40 000 гривень збитків
Сьогодні, 12:08
На Волині чоловік, який незаконно рубав ліс, відшкодував майже 40 тис. грн.
Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
Нагадаємо, на початку березня державною лісова охорона у Сокричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» виявила крадіжку дубів та оперативно встановила всі обставини та особу порушника.
"Весь цей час лісівники тримали справу на контролі. Так, у результаті злагоджених оперативних дій лісової охорони вину порушника було доведено.
Чоловік, а це житель Маневицького р-ну, свою вину визнав повністю.
Відповідно до складеного протоколу, було винесено постанову про сплату адмінштрафу та стягнення збитків", - йдеться у повідомленні.
Порушник сплатив суми штрафу та збитків у повному обсязі. А це загалом майже 40 тис. грн.
Кошти вже надійшли до бюджету Тростянецької ОТГ Маневицького р-ну.
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Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
Нагадаємо, на початку березня державною лісова охорона у Сокричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» виявила крадіжку дубів та оперативно встановила всі обставини та особу порушника.
"Весь цей час лісівники тримали справу на контролі. Так, у результаті злагоджених оперативних дій лісової охорони вину порушника було доведено.
Чоловік, а це житель Маневицького р-ну, свою вину визнав повністю.
Відповідно до складеного протоколу, було винесено постанову про сплату адмінштрафу та стягнення збитків", - йдеться у повідомленні.
Порушник сплатив суми штрафу та збитків у повному обсязі. А це загалом майже 40 тис. грн.
Кошти вже надійшли до бюджету Тростянецької ОТГ Маневицького р-ну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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