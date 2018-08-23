Відійшов у вічність офіцер безпеки футбольного клубу «Волинь»

Помер офіцер безпеки футбольного клубу "Волинь"Про це йдеться на сторінці "FC Volyn Lutsk" у facebook."На жаль, нас залишає ще один з найкращих футбольних людей Волині - наш офіцер безпеки Микола Степанович Ворошило... Людина, яка віддала клубу майже два десятки років, яку знали фактично усі, хто цікавиться футболом. Людина, яка була справжнім професіоналом та ходячим позитивом... Спочивай з миром...", - йдеться у повіомлені.