Відійшов у вічність офіцер безпеки футбольного клубу «Волинь»
Сьогодні, 14:19
Помер офіцер безпеки футбольного клубу "Волинь" Микола Степанович Ворошило.
Про це йдеться на сторінці "FC Volyn Lutsk" у facebook.
"На жаль, нас залишає ще один з найкращих футбольних людей Волині - наш офіцер безпеки Микола Степанович Ворошило... Людина, яка віддала клубу майже два десятки років, яку знали фактично усі, хто цікавиться футболом. Людина, яка була справжнім професіоналом та ходячим позитивом... Спочивай з миром...", - йдеться у повіомлені.
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Про це йдеться на сторінці "FC Volyn Lutsk" у facebook.
"На жаль, нас залишає ще один з найкращих футбольних людей Волині - наш офіцер безпеки Микола Степанович Ворошило... Людина, яка віддала клубу майже два десятки років, яку знали фактично усі, хто цікавиться футболом. Людина, яка була справжнім професіоналом та ходячим позитивом... Спочивай з миром...", - йдеться у повіомлені.
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