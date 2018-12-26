Лучани підтримали всесвітній флешмоб #LOTSOFSOCKS





Його суть полягає у придбанні кольорових шкарпеток, кошти із продажу яких будуть спрямовані на освітні програми для дітей із синдромом Дауна, - пише



Про свою участь у флешмобі написала психолог та координаторка проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ» Христина Назар.



«21 березня – Всесвітній день людей із синдромом Дауна. Тому з друзями вирішила долучитись до всесвітнього флешмобу #LOTSOFSOCKS. Насправді підтримка діток та дорослих з цим захворюванням є надзвичайно важливою, тому долучайтесь до акції, щоб допомогти здобувати кращу, якіснішу освіту та комфортно почувати себе у суспільстві!», – написала Христина.







У коментарі «Конкуренту» керівниця луцької Громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку Олена Мельник розповіла, що шкарпетки в організації, яка розміщена за адресою вул. Шопена, 18, ще є, тож усі охочі можуть долучитися до всесвітнього флешмобу.



«Напередодні всесвітнього дня людей із синдромом Дауна ми проповодимо таку акцію вже в шосте в Луцьку. Кожного разу до неї долучається багато людей. Цього року по-особливому активно. Люди, певно, стали розуміти, наскільки важливо підтримати діток та молодь із синдромом Дауна», – розповіла Олена Мельник.



Також відзначила, що цьогоріч до флешмобу зголосилися доєднатися й школи.



«Тішить, що підключилися школи. Наприклад учні школи №11, в яку цього року пішли двоє діток із синдромом Дауна, купують ці шкарпетки, щоб завтра провести флешмоб. Цілим класом нас підтримав й 9б клас школи №12. Вони разом із класним керівником прийшли до нас в організацію, поспілкувалися з дітками і купили шкарпетки. Ми дуже вдячні обласній юнацькій бібліотеці, Громадянському Руху «СВІДОМІ», театру «Гармидер», які нас підтримали. Є ще пропозиція від РЦ «Промінь». Вони також долучаються до акції і будуть розповсюджувати ці шкарпетки», – зауважила керівниця організації.



З її слів, до акції долучаються й працівники Волинської ОДА. Також завтра відбудеться ряд заходів, серед яких і вручення відзнаки «Сонячна премія» вчителям, які навчають сонячних діток у школах, представникам влади, спонсорам та меценатам, які підтримують організацію.





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