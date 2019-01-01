Де у Луцьку та на Волині не буде світла 22 березня

На Волині 22 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 16:00с.Суходолибригада1. с.Квасів09:00-17:00 Горохівське МСТ МагазинЦерква ЦеркваДім молитви Дім молитвиФОП Обишук Р.С КіоскКвасівська сільська рада Будинок культури с. Квасів:вул. Центральнавул. Нова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 372с.Липа 09:00-17:00 ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинкуВолиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа:вул. Підгаєцька3. ПЛ-10 кВ від Л-08-06 09:00-17:00 Колодежинська сільська рада БашняКолодежинська сільська рада БашняСенкевичівське СТ кіоскТзОВ "УКРТАУЕР" Базова станція мобільного зв'язкуКолодежинська сільська рада БашняЦерква ЦеркваФОП Мазурик Іван Степанович магазинФОП Казмірук Л.Д. магазинФГ "Артем" зерноскладПідприємство "Укрпошта" поштове відділенняПАТ"Укртелеком" АТСКолодежинська сільська рада ПилорамаКолодежинська сільська рада АдмінприміщенняЛещук Н.В. магазинКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПГорохівський районний відділ освіти котельня школиГорохівський районний відділ освіти школаКолодежинська сільська рада башняКолодежинська сільська рада башняЖабченська сільська рада Башня ЖАБЧЕЖабченська сільська рада КлубФОП Мазурик Іван Степанович магазинФОП Томан В.Є БАРЦерква ЦеркваЖабченська сільська рада БашняСенкевичівське СТ магазинЖабченська сільська рада АдмінприміщенняКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПГорохівський районний відділ освіти ШколаПОСП І.Франка Бригада-Губин ІІГубинська сільська рада БашняКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПФОП Мадрімов І. М. магазинКолодежинська сільська рада Башня КОЛОДЕЖЕ(НАТАЛІН)ФОП Галяс В.В. Приміщення телятникаКолодежинська сільська рада КлубКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПСФГ "Світанок" ДКУ-2 с. ЖабчеАНВФ Надія фермаАНВФ Надія зернотікЖабченська сільська рада башняАНВФ Надія фермаАНВФ Надія зернотікЖабченська сільська рада башняНагорнюк Л.Я. Зерносклад №2Жабченська сільська рада башняФОП Мазурик Віра Анатоліївна магазин с. Колодежі:вул. Центральнавул. Залозивул. Шкільна,вул. Зеленавул. Гнилувки 1, 2с. Жабче:вул. Береговавул. Учительськавул. Шкільнас. Губин-2:вул. Прилісна,вул. Зелена,вул. Польовас. Колодежі:вул. Незалежності (Наталін)с. Колодежі:вул. Гаїс. Жабче:вул. Польова,вул. Вчительська 1, 10с. Жабче:вул. Козакова Долинас. Жабче:вул. Хутірс. Жабче:вул. Зелена (Сергіївка)с. Жабче:вул. Лісова (Сергіївка)1. 9:00-17:00с.Лежниця, вул.Центральна, 68-1191. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.. Ковельська, вул.. Миру, вул.. Красна.2. КТП-54 Л-3 10:00 – 16:00 с.Видерта, вул.. Ковельська, вул.. Партизанська.1 КТП-219 10:00-17:00 ПП Довгун Юрій Павлович (с. Промінь)2 КТП-324 09:30-17:00 СГПП "Рать" (тік, пилорама) с. Г. Полонка вул. Горохівська, 6-32 (парні)3 ПЛ-10 кВ Л-32-03 від ЛР-139 до КР-154 (КТП-134, 245, 249, 250, 286, 403) 10:00-17:00 П-ць Борисюк Галина Степанівна (м-н „Крамниця”),Свято-Покровська громада УПЦ с. Лаврів,ПАТ „Укртелеком” Лаврів АТС,ВКП „Лаврів” (Арт. свердловина),Відділ освіти с. Лаврів (школа),Сільська рада с. Лаврів (с. Лаврів: Дитсад, Контора, Клуб),ФОП Грицюк Віталій Васильович (Столярний цех) с. Лаврів вул. Лісова, Набережна, Шкільна, Соснова, Квітнева, Центральна, Молодіжна, Львівська, 1-10, Бригадна, Відродження.Любомльський та Шацький райониВимкнень споживачів не заплановано.1 КТП-201 10:00 - 17:00 Залізницьке лісництво, магазин с.Залізниця (частково): вул.Рівненська, Л.Українки, Лісова, Шевченка, пров.Поліщука.1 ПЛ 10 кВ Л 78-04 від ЛР-30 10:00-16:00 с. КарасинБудинок дозвілля, лісництво, Карасинська сільська рада, школа, церква, клуб, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Шишик Андрій Михайлович магазин, дім молитви, Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління дільниця, нове лісництво, ФАП, ФОП Гарміда Л.Є. магазин, ФОП Шишик Андрій Михайлович ДКУ-1, БЗМСс. ЗамостяМаневицьке споживче товариство магазин, клуб, школа, ФАП, ветлікарня, дім молитви, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" БЗМСФОП Масюк Неля Іванівна виробнича база,с. СерхівСерхівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство магазин, церква, ФАП, клуб, ФОП Гузар Юрій Іванович цех, ФОП Вацик В.В. магазин, ФОП Кузьмич Володимир Іванович цех, школа, ФОП Гузар Людмила Петрівна магазин,с. ЛишнівкаФО Бабійчук Тетяна Федорівна кіоск, Лишнівська сільська рада, клуб, ФАП, кафе, ДП "Городоцьке лісове господарство" лісництво, церква, фім молитви, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Мельник М.С. цех, школа, Маневицьке управління водного господарства дільниця с. Карасинс. Замостяс. Серхівс. Лишнівка2 ПЛ 0,4 кВ від КТП №316 10:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради насосна № 4, ФОП Борисюк О.В. пилорама, ТзОВ "Ресвуд" виробниче приміщення, ФОП Терещенко І.І. склад с. Прилісне, вул. О. Полтави, Молодіжна, Партизанська3 ПЛ 0,4 кВ від КТП №438 10:00-17:00 Цмінівська сільська рада житловий масив, Релігійна громада будівельний майданчик с. Цміни, вул. Радянська, Молодіжна, Залізнична, Б. Омелюка1 ПЛ-0.4 кВ Л-2,Л-11 ТП-49:00-17:00 поліклініка НКП "НЦПМСД" пр. Перемоги 7 .Нововолинськ пр. Перемоги 7м..Нововолинськ2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від ТП-36 9:00-17:00 вул. Кутузова 11вул. Некроасова 26-46,3-31пров. Вишневийвул. Польовавул. Довженкавул. І.Франка 40-50вул. Ціолковського 1-23,2-141 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-194 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,6 Л69-02 після ЛР-246 9:00-17:00 смт.Дубище ферма, автомайстерня, виробнича база, КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел, станція обеззалізнення води.с.Носачевичі забійний цех, смт.Дубище7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115Старовижівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 КТП-49 10:00-16:00 с.Залюття ФАП, УПЦ МП, Школа,Магазин "ПП Маркевич" с.Залюття вул.Юхимука,Незалежності.1. 10:00-15:40 ФГ»Новий світанок» - бригада, дит.садок, школа, майстерня, пошта, церква, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Романюк , Агафонова – магазин, с.Ставки2 ПЛ-0,4 кВКТП-191 10:00-15:30 АГАТ ЛТД – магазин, ПКЗ, МП «Турія»- цех с.Соловичі