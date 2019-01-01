Де у Луцьку та на Волині не буде світла 22 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 22 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 16:00
с.Суходоли
бригада
Горохівський район
1. с.Квасів
09:00-17:00 Горохівське МСТ Магазин
Церква Церква
Дім молитви Дім молитви
ФОП Обишук Р.С Кіоск
Квасівська сільська рада Будинок культури с. Квасів:
вул. Центральна
вул. Нова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 372
с.Липа 09:00-17:00 ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку
Волиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа:
вул. Підгаєцька
3. ПЛ-10 кВ від Л-08-06 09:00-17:00 Колодежинська сільська рада Башня
Колодежинська сільська рада Башня
Сенкевичівське СТ кіоск
ТзОВ "УКРТАУЕР" Базова станція мобільного зв'язку
Колодежинська сільська рада Башня
Церква Церква
ФОП Мазурик Іван Степанович магазин
ФОП Казмірук Л.Д. магазин
ФГ "Артем" зерносклад
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
ПАТ"Укртелеком" АТС
Колодежинська сільська рада Пилорама
Колодежинська сільська рада Адмінприміщення
Лещук Н.В. магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти котельня школи
Горохівський районний відділ освіти школа
Колодежинська сільська рада башня
Колодежинська сільська рада башня
Жабченська сільська рада Башня ЖАБЧЕ
Жабченська сільська рада Клуб
ФОП Мазурик Іван Степанович магазин
ФОП Томан В.Є БАР
Церква Церква
Жабченська сільська рада Башня
Сенкевичівське СТ магазин
Жабченська сільська рада Адмінприміщення
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти Школа
ПОСП І.Франка Бригада-Губин ІІ
Губинська сільська рада Башня
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ФОП Мадрімов І. М. магазин
Колодежинська сільська рада Башня КОЛОДЕЖЕ(НАТАЛІН)
ФОП Галяс В.В. Приміщення телятника
Колодежинська сільська рада Клуб
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
СФГ "Світанок" ДКУ-2 с. Жабче
АНВФ Надія ферма
АНВФ Надія зернотік
Жабченська сільська рада башня
АНВФ Надія ферма
АНВФ Надія зернотік
Жабченська сільська рада башня
Нагорнюк Л.Я. Зерносклад №2
Жабченська сільська рада башня
ФОП Мазурик Віра Анатоліївна магазин с. Колодежі:
вул. Центральна
вул. Залози
вул. Шкільна,
вул. Зелена
вул. Гнилувки 1, 2
с. Жабче:
вул. Берегова
вул. Учительська
вул. Шкільна
с. Губин-2:
вул. Прилісна,
вул. Зелена,
вул. Польова
с. Колодежі:
вул. Незалежності (Наталін)
с. Колодежі:
вул. Гаї
с. Жабче:
вул. Польова,
вул. Вчительська 1, 10
с. Жабче:
вул. Козакова Долина
с. Жабче:
вул. Хутір
с. Жабче:
вул. Зелена (Сергіївка)
с. Жабче:
вул. Лісова (Сергіївка)
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Лежниця, вул.Центральна, 68-119
Камінь-Каширський район
1. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.. Ковельська, вул.. Миру, вул.. Красна.
2. КТП-54 Л-3 10:00 – 16:00 с.Видерта, вул.. Ковельська, вул.. Партизанська.
Луцький район
1 КТП-219 10:00-17:00 ПП Довгун Юрій Павлович (с. Промінь)
2 КТП-324 09:30-17:00 СГПП "Рать" (тік, пилорама) с. Г. Полонка вул. Горохівська, 6-32 (парні)
3 ПЛ-10 кВ Л-32-03 від ЛР-139 до КР-154 (КТП-134, 245, 249, 250, 286, 403) 10:00-17:00 П-ць Борисюк Галина Степанівна (м-н „Крамниця”),
Свято-Покровська громада УПЦ с. Лаврів,
ПАТ „Укртелеком” Лаврів АТС,
ВКП „Лаврів” (Арт. свердловина),
Відділ освіти с. Лаврів (школа),
Сільська рада с. Лаврів (с. Лаврів: Дитсад, Контора, Клуб),
ФОП Грицюк Віталій Васильович (Столярний цех) с. Лаврів вул. Лісова, Набережна, Шкільна, Соснова, Квітнева, Центральна, Молодіжна, Львівська, 1-10, Бригадна, Відродження.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
1 КТП-201 10:00 - 17:00 Залізницьке лісництво, магазин с.Залізниця (частково): вул.Рівненська, Л.Українки, Лісова, Шевченка, пров.Поліщука.
Маневицький район
1 ПЛ 10 кВ Л 78-04 від ЛР-30 10:00-16:00 с. Карасин
Будинок дозвілля, лісництво, Карасинська сільська рада, школа, церква, клуб, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Шишик Андрій Михайлович магазин, дім молитви, Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління дільниця, нове лісництво, ФАП, ФОП Гарміда Л.Є. магазин, ФОП Шишик Андрій Михайлович ДКУ-1, БЗМС
с. Замостя
Маневицьке споживче товариство магазин, клуб, школа, ФАП, ветлікарня, дім молитви, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" БЗМСФОП Масюк Неля Іванівна виробнича база,
с. Серхів
Серхівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство магазин, церква, ФАП, клуб, ФОП Гузар Юрій Іванович цех, ФОП Вацик В.В. магазин, ФОП Кузьмич Володимир Іванович цех, школа, ФОП Гузар Людмила Петрівна магазин,
с. Лишнівка
ФО Бабійчук Тетяна Федорівна кіоск, Лишнівська сільська рада, клуб, ФАП, кафе, ДП "Городоцьке лісове господарство" лісництво, церква, фім молитви, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Мельник М.С. цех, школа, Маневицьке управління водного господарства дільниця с. Карасин
с. Замостя
с. Серхів
с. Лишнівка
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП №316 10:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради насосна № 4, ФОП Борисюк О.В. пилорама, ТзОВ "Ресвуд" виробниче приміщення, ФОП Терещенко І.І. склад с. Прилісне, вул. О. Полтави, Молодіжна, Партизанська
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП №438 10:00-17:00 Цмінівська сільська рада житловий масив, Релігійна громада будівельний майданчик с. Цміни, вул. Радянська, Молодіжна, Залізнична, Б. Омелюка
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-2,Л-11 ТП-4
9:00-17:00 поліклініка НКП "НЦПМСД" пр. Перемоги 7 .Нововолинськ пр. Перемоги 7
м..Нововолинськ
2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від ТП-36 9:00-17:00 вул. Кутузова 11
вул. Некроасова 26-46,3-31
пров. Вишневий
вул. Польова
вул. Довженка
вул. І.Франка 40-50
вул. Ціолковського 1-23,2-14
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 Л69-02 після ЛР-246 9:00-17:00 смт.Дубище ферма, автомайстерня, виробнича база, КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел, станція обеззалізнення води.
с.Носачевичі забійний цех, смт.Дубище
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП-49 10:00-16:00 с.Залюття ФАП, УПЦ МП, Школа,Магазин "ПП Маркевич" с.Залюття вул.Юхимука,Незалежності.
Турійський район
1. 10:00-15:40 ФГ»Новий світанок» - бригада, дит.садок, школа, майстерня, пошта, церква, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Романюк , Агафонова – магазин, с.Ставки
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-191 10:00-15:30 АГАТ ЛТД – магазин, ПКЗ, МП «Турія»- цех с.Соловичі
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 16:00
с.Суходоли
бригада
Горохівський район
1. с.Квасів
09:00-17:00 Горохівське МСТ Магазин
Церква Церква
Дім молитви Дім молитви
ФОП Обишук Р.С Кіоск
Квасівська сільська рада Будинок культури с. Квасів:
вул. Центральна
вул. Нова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 372
с.Липа 09:00-17:00 ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку
Волиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа:
вул. Підгаєцька
3. ПЛ-10 кВ від Л-08-06 09:00-17:00 Колодежинська сільська рада Башня
Колодежинська сільська рада Башня
Сенкевичівське СТ кіоск
ТзОВ "УКРТАУЕР" Базова станція мобільного зв'язку
Колодежинська сільська рада Башня
Церква Церква
ФОП Мазурик Іван Степанович магазин
ФОП Казмірук Л.Д. магазин
ФГ "Артем" зерносклад
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
ПАТ"Укртелеком" АТС
Колодежинська сільська рада Пилорама
Колодежинська сільська рада Адмінприміщення
Лещук Н.В. магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти котельня школи
Горохівський районний відділ освіти школа
Колодежинська сільська рада башня
Колодежинська сільська рада башня
Жабченська сільська рада Башня ЖАБЧЕ
Жабченська сільська рада Клуб
ФОП Мазурик Іван Степанович магазин
ФОП Томан В.Є БАР
Церква Церква
Жабченська сільська рада Башня
Сенкевичівське СТ магазин
Жабченська сільська рада Адмінприміщення
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти Школа
ПОСП І.Франка Бригада-Губин ІІ
Губинська сільська рада Башня
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ФОП Мадрімов І. М. магазин
Колодежинська сільська рада Башня КОЛОДЕЖЕ(НАТАЛІН)
ФОП Галяс В.В. Приміщення телятника
Колодежинська сільська рада Клуб
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
СФГ "Світанок" ДКУ-2 с. Жабче
АНВФ Надія ферма
АНВФ Надія зернотік
Жабченська сільська рада башня
АНВФ Надія ферма
АНВФ Надія зернотік
Жабченська сільська рада башня
Нагорнюк Л.Я. Зерносклад №2
Жабченська сільська рада башня
ФОП Мазурик Віра Анатоліївна магазин с. Колодежі:
вул. Центральна
вул. Залози
вул. Шкільна,
вул. Зелена
вул. Гнилувки 1, 2
с. Жабче:
вул. Берегова
вул. Учительська
вул. Шкільна
с. Губин-2:
вул. Прилісна,
вул. Зелена,
вул. Польова
с. Колодежі:
вул. Незалежності (Наталін)
с. Колодежі:
вул. Гаї
с. Жабче:
вул. Польова,
вул. Вчительська 1, 10
с. Жабче:
вул. Козакова Долина
с. Жабче:
вул. Хутір
с. Жабче:
вул. Зелена (Сергіївка)
с. Жабче:
вул. Лісова (Сергіївка)
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Лежниця, вул.Центральна, 68-119
Камінь-Каширський район
1. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.. Ковельська, вул.. Миру, вул.. Красна.
2. КТП-54 Л-3 10:00 – 16:00 с.Видерта, вул.. Ковельська, вул.. Партизанська.
Луцький район
1 КТП-219 10:00-17:00 ПП Довгун Юрій Павлович (с. Промінь)
2 КТП-324 09:30-17:00 СГПП "Рать" (тік, пилорама) с. Г. Полонка вул. Горохівська, 6-32 (парні)
3 ПЛ-10 кВ Л-32-03 від ЛР-139 до КР-154 (КТП-134, 245, 249, 250, 286, 403) 10:00-17:00 П-ць Борисюк Галина Степанівна (м-н „Крамниця”),
Свято-Покровська громада УПЦ с. Лаврів,
ПАТ „Укртелеком” Лаврів АТС,
ВКП „Лаврів” (Арт. свердловина),
Відділ освіти с. Лаврів (школа),
Сільська рада с. Лаврів (с. Лаврів: Дитсад, Контора, Клуб),
ФОП Грицюк Віталій Васильович (Столярний цех) с. Лаврів вул. Лісова, Набережна, Шкільна, Соснова, Квітнева, Центральна, Молодіжна, Львівська, 1-10, Бригадна, Відродження.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
1 КТП-201 10:00 - 17:00 Залізницьке лісництво, магазин с.Залізниця (частково): вул.Рівненська, Л.Українки, Лісова, Шевченка, пров.Поліщука.
Маневицький район
1 ПЛ 10 кВ Л 78-04 від ЛР-30 10:00-16:00 с. Карасин
Будинок дозвілля, лісництво, Карасинська сільська рада, школа, церква, клуб, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія АТС, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Шишик Андрій Михайлович магазин, дім молитви, Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління дільниця, нове лісництво, ФАП, ФОП Гарміда Л.Є. магазин, ФОП Шишик Андрій Михайлович ДКУ-1, БЗМС
с. Замостя
Маневицьке споживче товариство магазин, клуб, школа, ФАП, ветлікарня, дім молитви, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" БЗМСФОП Масюк Неля Іванівна виробнича база,
с. Серхів
Серхівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство магазин, церква, ФАП, клуб, ФОП Гузар Юрій Іванович цех, ФОП Вацик В.В. магазин, ФОП Кузьмич Володимир Іванович цех, школа, ФОП Гузар Людмила Петрівна магазин,
с. Лишнівка
ФО Бабійчук Тетяна Федорівна кіоск, Лишнівська сільська рада, клуб, ФАП, кафе, ДП "Городоцьке лісове господарство" лісництво, церква, фім молитви, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Мельник М.С. цех, школа, Маневицьке управління водного господарства дільниця с. Карасин
с. Замостя
с. Серхів
с. Лишнівка
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП №316 10:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради насосна № 4, ФОП Борисюк О.В. пилорама, ТзОВ "Ресвуд" виробниче приміщення, ФОП Терещенко І.І. склад с. Прилісне, вул. О. Полтави, Молодіжна, Партизанська
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП №438 10:00-17:00 Цмінівська сільська рада житловий масив, Релігійна громада будівельний майданчик с. Цміни, вул. Радянська, Молодіжна, Залізнична, Б. Омелюка
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-2,Л-11 ТП-4
9:00-17:00 поліклініка НКП "НЦПМСД" пр. Перемоги 7 .Нововолинськ пр. Перемоги 7
м..Нововолинськ
2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від ТП-36 9:00-17:00 вул. Кутузова 11
вул. Некроасова 26-46,3-31
пров. Вишневий
вул. Польова
вул. Довженка
вул. І.Франка 40-50
вул. Ціолковського 1-23,2-14
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 Л69-02 після ЛР-246 9:00-17:00 смт.Дубище ферма, автомайстерня, виробнича база, КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел, станція обеззалізнення води.
с.Носачевичі забійний цех, смт.Дубище
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП-49 10:00-16:00 с.Залюття ФАП, УПЦ МП, Школа,Магазин "ПП Маркевич" с.Залюття вул.Юхимука,Незалежності.
Турійський район
1. 10:00-15:40 ФГ»Новий світанок» - бригада, дит.садок, школа, майстерня, пошта, церква, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Романюк , Агафонова – магазин, с.Ставки
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-191 10:00-15:30 АГАТ ЛТД – магазин, ПКЗ, МП «Турія»- цех с.Соловичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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